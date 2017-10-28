Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Natt написав:Почему вызывает такое удивление урезание норм субсидий? Бюджет пустой, в 2019-20 годах нам большие долги отдавать, так что с большой долей вероятности не будет после 2019 года субсидий вообще! А тарифы и далее будут повышаться.
Не хотите платить бешеные суммы, решением ОСББ проводите энергоаудит дома. По его результатам утепляйтесь, меняйте окна в квартирах и на лестничных клетках, ставьте многозонные счетчики на электроэнергию и переходите на ночной тариф, устанавливайте общедомовые или индивидуальные счетчики, если разводка отопления позволяет, прикручивайте батареи и т.д. И платите за реально потребленное тепло! Энергоаудит проводят не только для многоэтажек, но и для частных домов и отдельных квартир, тут можно почитать, из чего он состоит и какие результаты можно ожидать http://saen.com.ua/energoaudit.html
Еще расскажите об уровне доходов большинства и возможности в соответствии с этим все это предпринять в нашей действительности. Тем более что с теплом в домах 25-30 летней давности кроме установки домового счетчика, который по сути ничего не дает, все остальное сводится к полному переоснащению дома, которое не всегда возможно. Это понимают и в правительстве, посему и сидят на шее, выжимая из людей последнее.
ruvex написав:Еще расскажите об уровне доходов большинства и возможности в соответствии с этим все это предпринять в нашей действительности. Тем более что с теплом в домах 25-30 летней давности кроме установки домового счетчика, который по сути ничего не дает, все остальное сводится к полному переоснащению дома, которое не всегда возможно. Это понимают и в правительстве, посему и сидят на шее, выжимая из людей последнее.
1 Від кого в більшій мірі залежить рівень власних доходів? Від влади чи людини ? Чому в державі 70% мають доходи які дозволяють виплатити свою комуналку- а 30% повинні сидіти на субсидіях? 2 Від кого в більшій мірі залежать експлуатаційні витрати по власному майну? Чому поміняти волгу з розходом в 25 л/км на таврію з розходом в 8л/100 км- повинен власник волги , а утеплити власну квартиру , щоб зменшити в ній розхід енергії на опалення повиннна держава ? 3 Вартість утеплення квартири коштує не більше 5% від ринкової вартості цієї квартири. Чому ті в кого великі площі в неутеплених будинках , не поміняли їх з доплатою на менші площі в неутеплених , з розрахунку щоб розміру доплати вистарчило на утеплення. Таким чином вони б зменшили площу своїх квартир на 3-10 м2 , але при цьому б могли зменшити рівень витрат на опалення в рази і не стояти в подальшому в чергах за субсидією.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
lapay написав:Поставили лічильник на під'їзд - стало трохи менше, аби ще менше топили, бо духота. Брат поставив індивідуальний тепловий лічільник на квартиру в новобудові за 5 тис. На 70 квадратів 1 ГДж, тобто 400 грн.
Звідки 400 ? В Києві тариф зараз 1325,95 за Гкал ... В новобудові з "холодними" сусідами і температурою не вище 20 ( коли тепліє надворі ) і десь 17 - коли самі морози - десь 17-18 грн/кв м виходить ...
lapay написав:Поставили лічильник на під'їзд - стало трохи менше, аби ще менше топили, бо духота. Брат поставив індивідуальний тепловий лічільник на квартиру в новобудові за 5 тис. На 70 квадратів 1 ГДж, тобто 400 грн.
Звідки 400 ? В Києві тариф зараз 1325,95 за Гкал ... В новобудові з "холодними" сусідами і температурою не вище 20 ( коли тепліє надворі ) і десь 17 - коли самі морози - десь 17-18 грн/кв м виходить ...
Взагалі то 1 ГДж = 0,239006 Гкал або 317,91 грн
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
ruvex написав:Еще расскажите об уровне доходов большинства и возможности в соответствии с этим все это предпринять в нашей действительности. Тем более что с теплом в домах 25-30 летней давности кроме установки домового счетчика, который по сути ничего не дает, все остальное сводится к полному переоснащению дома, которое не всегда возможно. Это понимают и в правительстве, посему и сидят на шее, выжимая из людей последнее.
1 Від кого в більшій мірі залежить рівень власних доходів? Від влади чи людини ? Чому в державі 70% мають доходи які дозволяють виплатити свою комуналку- а 30% повинні сидіти на субсидіях?
1. Потому что, процентное соотношение, как раз противоположное. 2. И потому, что Вы пишите, но не читаете и в своем ответе меряете исключительно по себе, как и наше правительство. 3. К тому же никого переубеждать не собираюсь.