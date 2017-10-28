Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...

Додано: Чет 22 бер, 2018 14:19

ruvex написав: Речь не о субсидиях, а о тарифах Речь не о субсидиях, а о тарифах

Разів з 5 пояснював1 Є велика кількість людей яка працює, але не платить податки2 Так як дотувати субсидіями бідних можна тільки з податків-було прийнято рішення по якомуа - ціна газу була збільшена в приблизно 2 рази від мінімально можливоїб - так як споживання населенням (разом з теплоенерго для населення) приблизно 20 млрд м3 і ціна 6,7 , то збільшена в 2 рази ціна дала можливість запустити на субсидії 60 млрд грн3 Якщо тарифи встановити в можливі на сьогодні 4 грн/м3 то цеа - дасть додатковий прибуток багатим і цей додатковий прибуток буде тим більшим чим більше багаті споживали газу і його розмір буде приблизно 60 млрд грнб - на 30% зменшить кількість отримуючих субсидії ( бо при зменшенні ціни газу - зменшаться і їх витрати , що при сталих доходах виведе їх з отримувачів субсидій)в - для 70% від сьогодні отримувачів субсидій в державі не буде 60 млрд грн ( бо їх отримали багаті)Так за що боритесь ?За те щоб багаті ставали багатшимибідні і держава - біднішими?