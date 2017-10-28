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Витрати на субсидії для оплати
житлокомпослуг в Україні...

Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:10

  budivelnik написав:Так за що боритесь ?
За те щоб багаті ставали багатшими
бідні і держава - біднішими?

А именно сейчас богатые становятся беднее, а бедные - богаче? И абсолютно никакого коррупционного коэффициента в расчетах не заложено? Все просто и красиво, как борщ? Который еще нужно уметь сварить.
Хорошая попытка, благодарю за ликбез.
п.с. Думаю, по сути, что одни, что другие исходя из нынешнего состояния дел могут с разной степенью вариативности Вас поблагодарить за заботу.
И в дальнейшем одни будут платить за других, а все денежные потоки будут сходится у третьих. И о державе в текущем положении дел речи не идет.
Ок.
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