Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...

А именно сейчас богатые становятся беднее, а бедные - богаче? И абсолютно никакого коррупционного коэффициента в расчетах не заложено? Все просто и красиво, как борщ? Который еще нужно уметь сварить.
Хорошая попытка, благодарю за ликбез.
п.с. Думаю, по сути, что одни, что другие исходя из нынешнего состояния дел могут с разной степенью вариативности Вас поблагодарить за заботу.
И в дальнейшем одни будут платить за других, а все денежные потоки будут сходится у третьих. И о державе в текущем положении дел речи не идет.
Ок.