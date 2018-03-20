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Уряд розірве програму
економічного співробітництва з РФ

Уряд розірве програму економічного співробітництва з РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:19

Уряд розірве програму економічного співробітництва з РФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в порядку денному, оприлюдненому на сайті уряду.

Дивися повний текст Уряд розірве програму економічного співробітництва з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:19

А как же конфетная фабрика президента?
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