Про це йдеться в порядку денному, оприлюдненому на сайті уряду.
Дивися повний текст Уряд розірве програму економічного співробітництва з РФ.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:19
Уряд розірве програму економічного співробітництва з РФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд розірве програму економічного співробітництва з РФ.
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