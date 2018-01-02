RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Механічну руку навчили
перекладати слова на мову жестів

Механічну руку навчили перекладати слова на мову жестів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:20

Механічну руку навчили перекладати слова на мову жестів

Пропонуємо до обговорення:
Вчені створили механічну руку, яка здатна переводити вимовлені слова на мову жестів.

Дивися повний текст Механічну руку навчили перекладати слова на мову жестів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80925
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Роботів навчили абстрактно мислити і планувати
R2 » Сер 14 лют, 2018 10:03
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 10:03
r_skrypnik
У Франції хочуть відмовитися від англійського слова...
R2 » П'ят 12 січ, 2018 21:35
3 515
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2018 22:11
v9v
Роботів навчили відчувати біль
R2 » Вів 02 січ, 2018 20:16
1 392
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 20:16
buratinyo
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.