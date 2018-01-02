Вчені створили механічну руку, яка здатна переводити вимовлені слова на мову жестів.
Дивися повний текст Механічну руку навчили перекладати слова на мову жестів.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:20
Механічну руку навчили перекладати слова на мову жестів
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Дивися повний текст Механічну руку навчили перекладати слова на мову жестів.
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