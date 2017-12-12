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Мінінфраструктури врегулює
питання забудови і висотності...

Мінінфраструктури врегулює питання забудови і висотності...
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:51

Мінінфраструктури врегулює питання забудови і висотності...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України наполягає на необхідності врегулювання питання забудови та поверховості нових об'єктів навколо аеропортів.

Дивися повний текст Мінінфраструктури врегулює питання забудови і висотності навколо аеропортів.
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