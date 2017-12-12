Міністерство інфраструктури України наполягає на необхідності врегулювання питання забудови та поверховості нових об'єктів навколо аеропортів.
Дивися повний текст Мінінфраструктури врегулює питання забудови і висотності навколо аеропортів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:51
Мінінфраструктури врегулює питання забудови і висотності...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури врегулює питання забудови і висотності навколо аеропортів.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|