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МВФ рекомендує Естонії скоротити
витрати бюджету на не...

МВФ рекомендує Естонії скоротити витрати бюджету на не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:17

МВФ рекомендує Естонії скоротити витрати бюджету на не...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає економічну ситуацію в Естонії позитивною, але рекомендує уряду скоротити витрати держбюджету на деякі програми і віддати перевагу інвестиціям, що підвищують продуктивність.

Дивися повний текст МВФ рекомендує Естонії скоротити витрати бюджету на не найбільш пріоритетні проекти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:17

"Политика развитых стран становится более протекционистской и может неблагоприятно повлиять на открытую экономику..." Барахтаться нам в своем дкрьме..они уже свои рынки закрывают,мы открываем..Так равняемся ли мы на запад??
Moimir
 
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