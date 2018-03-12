|
|
|
МВФ рекомендує Естонії скоротити витрати бюджету на не...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:17
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає економічну ситуацію в Естонії позитивною, але рекомендує уряду скоротити витрати держбюджету на деякі програми і віддати перевагу інвестиціям, що підвищують продуктивність.
Дивися повний текст МВФ рекомендує Естонії скоротити витрати бюджету на не найбільш пріоритетні проекти
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80932
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:17
"Политика развитых стран становится более протекционистской и может неблагоприятно повлиять на открытую экономику..." Барахтаться нам в своем дкрьме..они уже свои рынки закрывают,мы открываем..Так равняемся ли мы на запад??
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 424
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|