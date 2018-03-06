Про це повідомила прес-служба регулятора.
Дивися повний текст НБУ затвердив правила округлення суми в чеку при готівкових розрахунках.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:32
НБУ затвердив правила округлення суми в чеку при...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ затвердив правила округлення суми в чеку при готівкових розрахунках.
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:32
А с каких пор, постановления НБУ стали законом для розничной торговли или предприятий "общепита"?
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