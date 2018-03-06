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НБУ затвердив правила
округлення суми в чеку при...

НБУ затвердив правила округлення суми в чеку при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:32

НБУ затвердив правила округлення суми в чеку при...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба регулятора.

Дивися повний текст НБУ затвердив правила округлення суми в чеку при готівкових розрахунках.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:32

А с каких пор, постановления НБУ стали законом для розничной торговли или предприятий "общепита"?
Radon
 
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