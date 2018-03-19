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Гройсман: у Борисполі домовилися з Ryanair
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр.
Дивися повний текст Гройсман: у Борисполі домовилися з Ryanair
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:36
Заприте кто-нибудь Омеляна на время!
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:59
ми таке вже чули, навіть квитки на рейси купували
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