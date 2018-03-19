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Гройсман: у Борисполі
домовилися з Ryanair

Гройсман: у Борисполі домовилися з Ryanair
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:36

Гройсман: у Борисполі домовилися з Ryanair

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр.

Дивися повний текст Гройсман: у Борисполі домовилися з Ryanair.
R2
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Заприте кто-нибудь Омеляна на время!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:59

ми таке вже чули, навіть квитки на рейси купували
Rainbow
 
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Шо, опять?
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:33

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр.

Дивися повний текст Гройсман: у Борисполі домовилися з Ryanair.

Опять срачка. Нельзя до пятницы подождать, когда подпишут контракт и объявить?
Зачем пузыри пускать раньше времени?
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:35

  EKO написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр.

Дивися повний текст Гройсман: у Борисполі домовилися з Ryanair.

Опять срачка. Нельзя до пятницы подождать, когда подпишут контракт и объявить?
Зачем пузыри пускать раньше времени?

Они и сейчас раструбят, а потом ещё повторят. И это будет считаться как 2 перемоги :-)
Всё IMHO
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