Для реалізації їх планів вже був підготовлений відповідний законопроект.
Дивися повний текст Українців можуть "завалити" підробленою ювеліркою.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:05
Українців можуть "завалити" підробленою ювеліркою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців можуть "завалити" підробленою ювеліркою.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:25
Заплакали самые обездоленые слои населения.У народа хлеб реально неначто купить.
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