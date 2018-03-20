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Українців можуть "завалити"
підробленою ювеліркою

Українців можуть "завалити" підробленою ювеліркою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:05

Українців можуть "завалити" підробленою ювеліркою

Пропонуємо до обговорення:
Для реалізації їх планів вже був підготовлений відповідний законопроект.

Дивися повний текст Українців можуть "завалити" підробленою ювеліркою.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:05

Какая говорящая фамилия у главы Союза ювелиров Украины
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:08

А почему на блокчейн не перевести процедуру?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:25

Заплакали самые обездоленые слои населения.У народа хлеб реально неначто купить.
PEGO450
 
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