|
|
В Україні з'явиться новий автобан
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:23
Пропонуємо до обговорення:
Побудувати транспортний коридор хочуть за участі європейських фінансових інститутів.
Дивися повний текст В Україні з'явиться новий автобан
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80932
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:23
А старый автобан куда делся?
-
Аудитор
-
-
- Повідомлень: 86
- З нами з: 06.02.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама