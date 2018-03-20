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В Україні з'явиться
новий автобан

В Україні з'явиться новий автобан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:23

В Україні з'явиться новий автобан

Пропонуємо до обговорення:
Побудувати транспортний коридор хочуть за участі європейських фінансових інститутів.

Дивися повний текст В Україні з'явиться новий автобан.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:23

А старый автобан куда делся?
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