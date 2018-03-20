Побудувати транспортний коридор хочуть за участі європейських фінансових інститутів.
Дивися повний текст В Україні з'явиться новий автобан.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:23
В Україні з'явиться новий автобан
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Дивися повний текст В Україні з'явиться новий автобан.
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