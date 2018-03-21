Побудувати транспортний коридор хочуть за участі європейських фінансових інститутів.
Дивися повний текст В Україні з'явиться новий автобан.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:23
В Україні з'явиться новий автобан
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Дивися повний текст В Україні з'явиться новий автобан.
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:03
через Венгрию-Словакию проще и дешевле.
Не построят ничего. А если и построят, то оно развалится
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:30
Ну почему, ближе точно.
Участок Львов-Черновцы могут и построить. Там всего то 270 км. Если будут строить не наши и под контролем ЕС - то в 300 миллионов евро могут и вложится. Это не такие и большие деньги.
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:04
"Продолжение работы на уровне рабочих групп с целью дальнейшей практической реализации проекта по строительству". Про само строительство, собсно, ни слова.
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:33
ясное дело. 1) деньги то откеда возьмутся?; 2) вы видели живого человека, хоть раз в год преодолевшего маршрут Гданьск - Кишенев?? Кому оно надо?
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