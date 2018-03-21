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В Україні з'явиться
новий автобан

В Україні з'явиться новий автобан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:23

В Україні з'явиться новий автобан

Пропонуємо до обговорення:
Побудувати транспортний коридор хочуть за участі європейських фінансових інститутів.

Дивися повний текст В Україні з'явиться новий автобан.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:23

А старый автобан куда делся?
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:06

исчезнет )
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:06

из старого все выжали! надо же как то им деньги еще зарабатывать!
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:03

через Венгрию-Словакию проще и дешевле.
Не построят ничего. А если и построят, то оно развалится
РОШЕН
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swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:30

  swan forever написав:через Венгрию-Словакию проще и дешевле.
Не построят ничего. А если и построят, то оно развалится

Ну почему, ближе точно.
Участок Львов-Черновцы могут и построить. Там всего то 270 км. Если будут строить не наши и под контролем ЕС - то в 300 миллионов евро могут и вложится. Это не такие и большие деньги.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:04

"Продолжение работы на уровне рабочих групп с целью дальнейшей практической реализации проекта по строительству". Про само строительство, собсно, ни слова.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:33

  dm_rodionov написав:"Продолжение работы на уровне рабочих групп с целью дальнейшей практической реализации проекта по строительству". Про само строительство, собсно, ни слова.

ясное дело. 1) деньги то откеда возьмутся?; 2) вы видели живого человека, хоть раз в год преодолевшего маршрут Гданьск - Кишенев?? Кому оно надо?
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