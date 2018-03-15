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Без талонів і виклику
лікаря: новий наказ МОЗ

Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:41

Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ

Пропонуємо до обговорення:
Підводні камені медичної реформи міністра Супрун.

Дивися повний текст Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:41

На загал як на мене реформа навряд чи принесе добрі зміни. А от пункт: Обійдетеся без лікаря, то це взагалі проблема, адже не завжди лікар може фахово встановити захворювання, особливо малечі, а тут щей по телефону, це як на мене недопустимо. Для прикладу в малечі температура під 40, як по телефону тут продіазгонузуєш? щей швидку хочуть заборонити викликати при температурі
Тарас85
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:17

КОНОВАЛА вибираєш сам. Дай бог щоб не треба було.Папірці на роботу в вуз в школу і інше, відміняється.Це вже добре.Ще б коновалів жорстко переатестували і залишили грамотних цілителів,хай їх буде мало,але вони від бога лікарі.Тоді можна вибирати лікаря.І зарплату їм європейську по заслугам.Думаю СУПРУН молодчина.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:57

  sal написав: На всех не хватит. Так задумано?

ну так пока таких "вовплюс" петух не клюнет, то они и поддерживают такие "реформы".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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