Підводні камені медичної реформи міністра Супрун.
Дивися повний текст Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:41
Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:41
На загал як на мене реформа навряд чи принесе добрі зміни. А от пункт: Обійдетеся без лікаря, то це взагалі проблема, адже не завжди лікар може фахово встановити захворювання, особливо малечі, а тут щей по телефону, це як на мене недопустимо. Для прикладу в малечі температура під 40, як по телефону тут продіазгонузуєш? щей швидку хочуть заборонити викликати при температурі
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:17
КОНОВАЛА вибираєш сам. Дай бог щоб не треба було.Папірці на роботу в вуз в школу і інше, відміняється.Це вже добре.Ще б коновалів жорстко переатестували і залишили грамотних цілителів,хай їх буде мало,але вони від бога лікарі.Тоді можна вибирати лікаря.І зарплату їм європейську по заслугам.Думаю СУПРУН молодчина.
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:57
ну так пока таких "вовплюс" петух не клюнет, то они и поддерживают такие "реформы".
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:43
Я вижу в этом только позитив. Так с этой реформой Украина станет лидером в телефонной медицине. ОРЗ - набираем врача/мед. сестру/водителя скорой/уборщицу в аптеке/... телефон к легким и глубокий вдох... Тут и Япония с их отсталыми технологиями нас не догонит. И главное есть куда развиваться. Можно трубку к уху и кухонным ножичком себе аппендицит удалить - ну чего врачей отвлекать и в больничках кровати протирать. Я понимаю будут люди, в основном дикие и несознательные, которые будут на прием к врачам приходить. Но там природа свое возьмет - очередь без очереди из участников/ветеранов, тех кто по скорой (хотя этих уже может и не быть), родителей с детьми (детские часы приема будут видимо в обычные дни) и просто очереди живые и электронные. Самые здоровые смогут к врачу прорваться - и им закроют больничный.
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:38
что-то мне подсказывает - так оно всё и будет. ((
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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