Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ

Додано: Сер 21 бер, 2018 16:43

Я вижу в этом только позитив. Так с этой реформой Украина станет лидером в телефонной медицине. ОРЗ - набираем врача/мед. сестру/водителя скорой/уборщицу в аптеке/... телефон к легким и глубокий вдох... Тут и Япония с их отсталыми технологиями нас не догонит. И главное есть куда развиваться. Можно трубку к уху и кухонным ножичком себе аппендицит удалить - ну чего врачей отвлекать и в больничках кровати протирать. Я понимаю будут люди, в основном дикие и несознательные, которые будут на прием к врачам приходить. Но там природа свое возьмет - очередь без очереди из участников/ветеранов, тех кто по скорой (хотя этих уже может и не быть), родителей с детьми (детские часы приема будут видимо в обычные дни) и просто очереди живые и электронные. Самые здоровые смогут к врачу прорваться - и им закроют больничный.