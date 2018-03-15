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Без талонів і виклику
лікаря: новий наказ МОЗ

Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:41

Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ

Пропонуємо до обговорення:
Підводні камені медичної реформи міністра Супрун.

Дивися повний текст Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:41

На загал як на мене реформа навряд чи принесе добрі зміни. А от пункт: Обійдетеся без лікаря, то це взагалі проблема, адже не завжди лікар може фахово встановити захворювання, особливо малечі, а тут щей по телефону, це як на мене недопустимо. Для прикладу в малечі температура під 40, як по телефону тут продіазгонузуєш? щей швидку хочуть заборонити викликати при температурі
Тарас85
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:17

КОНОВАЛА вибираєш сам. Дай бог щоб не треба було.Папірці на роботу в вуз в школу і інше, відміняється.Це вже добре.Ще б коновалів жорстко переатестували і залишили грамотних цілителів,хай їх буде мало,але вони від бога лікарі.Тоді можна вибирати лікаря.І зарплату їм європейську по заслугам.Думаю СУПРУН молодчина.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:57

  sal написав: На всех не хватит. Так задумано?

ну так пока таких "вовплюс" петух не клюнет, то они и поддерживают такие "реформы".
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:43

Я вижу в этом только позитив. Так с этой реформой Украина станет лидером в телефонной медицине. ОРЗ - набираем врача/мед. сестру/водителя скорой/уборщицу в аптеке/... телефон к легким и глубокий вдох... Тут и Япония с их отсталыми технологиями нас не догонит. И главное есть куда развиваться. Можно трубку к уху и кухонным ножичком себе аппендицит удалить - ну чего врачей отвлекать и в больничках кровати протирать. Я понимаю будут люди, в основном дикие и несознательные, которые будут на прием к врачам приходить. Но там природа свое возьмет - очередь без очереди из участников/ветеранов, тех кто по скорой (хотя этих уже может и не быть), родителей с детьми (детские часы приема будут видимо в обычные дни) и просто очереди живые и электронные. Самые здоровые смогут к врачу прорваться - и им закроют больничный.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:38

  Molchyn написав:Я вижу в этом только позитив. Так с этой реформой Украина станет лидером в телефонной медицине. ОРЗ - набираем врача/мед. сестру/водителя скорой/уборщицу в аптеке/... телефон к легким и глубокий вдох... Тут и Япония с их отсталыми технологиями нас не догонит. И главное есть куда развиваться. Можно трубку к уху и кухонным ножичком себе аппендицит удалить - ну чего врачей отвлекать и в больничках кровати протирать. Я понимаю будут люди, в основном дикие и несознательные, которые будут на прием к врачам приходить. Но там природа свое возьмет - очередь без очереди из участников/ветеранов, тех кто по скорой (хотя этих уже может и не быть), родителей с детьми (детские часы приема будут видимо в обычные дни) и просто очереди живые и электронные. Самые здоровые смогут к врачу прорваться - и им закроют больничный.

что-то мне подсказывает - так оно всё и будет. ((
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:37

  RomanTik написав:ну так пока таких "вовплюс" петух не клюнет, то они и поддерживают такие "реформы".

Какие реформы? А что реформа УЖЕ запущена? Ну Вам не угодишь - старая медицина плохая, новую медреформу "авансом" уже обхаяли. Ну карточки отменили, вот беда! Зрадофилы ы-ы-ы
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"Не було зранку - не буде й звечора" (С)
sweetbox
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:59

Вижу тут собрались знатные ИКСПЕРДЫ в медицине, которые точно знают как хорошо и что плохо. Которые наверно даже и не работали в медицине. И даже не понимают написаного в статье.
Слава, Супрун, за то что отменила эти совдеповские талоны и карточки!!! За то что ломает эту совдепию. Может дождемся наконец цивилизованных рыночных отношений в медицине. А то, эти "благодарности" такие благодарности....
Востаннє редагувалось sweetbox в Сер 21 бер, 2018 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Люстрировать ВСЕХ Петь,Юль и тп. Украине нужны НОВЫЕ политики!
"Не було зранку - не буде й звечора" (С)
sweetbox
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:03

  sweetbox написав:Вижу тут собрались знатные ИКСПЕРДЫ в медицине, которые точно знают как хорошо и что плохо. Которые наверно даже и не работали в медицине. И даже не понимают написаного в статье. Слава, Супрун, за то что отменила эти совдеповские талоны и карточки!!! За то что ломает эту совдепию. Может дождемся наконец цивилизованых рыночных отношений в медицине. А то, эти "благодарности" такие благодарности....

для "свидетелей перемоги" поясню - я против такой реформы в части усложнения вызова врача на дом. А вы можете дальше праздновать...
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:08

Re: Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ

RomanTik написав:
  sweetbox написав:Вижу тут собрались знатные ИКСПЕРДЫ в медицине, которые точно знают как хорошо и что плохо. Которые наверно даже и не работали в медицине. И даже не понимают написаного в статье. Слава, Супрун, за то что отменила эти совдеповские талоны и карточки!!! За то что ломает эту совдепию. Может дождемся наконец цивилизованых рыночных отношений в медицине. А то, эти "благодарности" такие благодарности....

для "свидетелей перемоги" поясню - я против такой реформы в части усложнения вызова врача на дом. А вы можете дальше праздновать...
А в чем усложнение? В том, что врачу меньше бумажек писать и что с ним и созвониться можно?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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