Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ

Додано: Сер 21 бер, 2018 20:59

Вижу тут собрались знатные ИКСПЕРДЫ в медицине, которые точно знают как хорошо и что плохо. Которые наверно даже и не работали в медицине. И даже не понимают написаного в статье.

Слава, Супрун, за то что отменила эти совдеповские талоны и карточки!!! За то что ломает эту совдепию. Может дождемся наконец цивилизованных рыночных отношений в медицине. А то, эти "благодарности" такие благодарности....

Востаннє редагувалось sweetbox в Сер 21 бер, 2018 21:42, всього редагувалось 1 раз.

Люстрировать ВСЕХ Петь,Юль и тп. Украине нужны НОВЫЕ политики!

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