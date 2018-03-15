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Без талонів і виклику
лікаря: новий наказ МОЗ

Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 01:53

  Faceless написав:А в чем усложнение? В том, что врачу меньше бумажек писать и что с ним и созвониться можно?

мне не нужно созваниваться (а кстати как? по мобильному или стационарному? и не будет ли ситуации что вместо приема пациентов врач будет просто общаться по телефону?) мне нужно чтобы в случае необходимости приняли и зарегистрировали мой вызов, а потом пришел врач на дом.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 08:50

Я думаю что если из-за этих реформ людям простым станет хуже и они уже не смогут получит те мед. услуги что были ранее , то люди просто разорвут этих реформаторов на мелкие части . Народ долго не будет терпеть издевательства . Когда болеет родной человек , а к нему не едет скорая или не приходит врач , то если что*то случится то человеку нечего терять
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:06

  RomanTik написав:
  Faceless написав:А в чем усложнение? В том, что врачу меньше бумажек писать и что с ним и созвониться можно?

мне не нужно созваниваться (а кстати как? по мобильному или стационарному? и не будет ли ситуации что вместо приема пациентов врач будет просто общаться по телефону?) мне нужно чтобы в случае необходимости приняли и зарегистрировали мой вызов, а потом пришел врач на дом.

Так а разве в этом плане что-то изменится - в случае необходимости примут и зарегистрируют вызов. Об отмене возможности вызвать врача ничего не говорится.

А касательно позвонить - в частных клиниках практически все узкоспрофильные врачи дают свой телефон, чтобы в случае чего можно было перезвонить, уточнить и даже записаться.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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2
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:32

- Але, здравствуйте, это скорая? У меня сильная резь в животе. Приезжайте скорее.
- Извините, но резь в животе не является неотлагательной угрозой вашей жизни. Звоните в больницу.
- Але, больница? У меня сильная резь в животе, можно вызвать врача.
- Извините, мы этим не занимаемся. Звоните своему врачу с кем подписали договор.
- Но у него постоянно занято, я не могу ему дозвонится.
- Это ваши проблемы.

Через пару часов прозвонов

- Але, это врач? У меня сильная резь в животе.
- Так приходите, на осмотр, как я могу по телефону определить что у вас.
- Доктор но мне тяжело даже встать.
- Ну а что поделать. Встаете и ножками -ножками ко мне на прием. Только прихватите с собой еды и воды, потому как ждать придется долго, тут толпа перед кабинетом. И как там у вас платежеспособностью? Если плохо, то вот консультация по телефону - "у собачки болит, у кошечки болит, у вас заживи". Прощайте.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:58

sweetbox Какие реформы? А что реформа УЖЕ запущена? Ну Вам не угодишь - старая медицина плохая, новую медреформу "авансом" уже обхаяли.

Реформа по сути подразумевает прогресс. В ином случае это деградация.

Ну карточки отменили, вот беда!

Мне как пациенту по барабану какие у врачей внутренние инструкции, бланки и формы. Отмена/замена форм документа врача - это точно не реформа.

sweetbox
Вижу тут собрались знатные ИКСПЕРДЫ в медицине, которые точно знают как хорошо и что плохо. Которые наверно даже и не работали в медицине.

У меня недавно ОРЗ было и я, как пациент уже в курсе и реалий и могу судить по предложениям Супрун - о реформах.

Слава, Супрун, за то что отменила эти совдеповские талоны и карточки!!! За то что ломает эту совдепию.

За что СЛАВА? Что внутреннюю бумажку отменила? Мне плевать на туалетной бумаге они писать будут или с планшетом бегать. А не плевать мне если у меня или членов семьи будет необходимость в мед помощи, а ее не окажут. Терапевт/семейный врач мне нужна для СРОЧНОГО направления к нужному специалисту, или хоть при ОРЗ легкие послушать. А то пока дозвонился, пока врач доползет , еще не сможет диагноз поставить, на анализы пошлет - можно и ласты склеить.

Может дождемся наконец цивилизованных рыночных отношений в медицине.

А они Вас могут очень удивить!!! Может оказаться что часть населения окажется за чертой.


Faceless

А в чем усложнение? В том, что врачу меньше бумажек писать и что с ним и созвониться можно?

Скорая станет приезжать по уменьшенному перечню признаков заболевания. Семейный врач перестанет тебя видеть и по телефону посоветует "больше пить горячего". При некоторых болезнях люди уходят за несколько часов. Пока абонент-врач "поза зоною доступу" ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ УМЕРЕТЬ.


makishin60

Я думаю что если из-за этих реформ людям простым станет хуже и они уже не смогут получит те мед. услуги что были ранее , то люди просто разорвут этих реформаторов на мелкие части .

Когда плохо то отрываться будут на врачах. Про министра не подумают.


Faceless

Об отмене возможности вызвать врача ничего не говорится.

ГОВОРИТСЯ!!!! Вот в чем проблема. Если врач будет занят - перезвонит. Скорая тоже не с врачами, а мед. братьями приедет. Скорая не лечит, а только перевозит. Там много "покращення".

А касательно позвонить - в частных клиниках практически все узкоспрофильные врачи дают свой телефон, чтобы в случае чего можно было перезвонить, уточнить и даже записаться.

В Украине все лечатся в частных клиниках? Отличное сравнение!!! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:09

"отнимали гектары леса"... ну теперь то украинский лес есть кому отнимать и куда везти.. читаем новости про составы с лесом на западной украине
mphet262018
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