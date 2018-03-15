Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ

Додано: Чет 22 бер, 2018 09:58

Какие реформы? А что реформа УЖЕ запущена? Ну Вам не угодишь - старая медицина плохая, новую медреформу "авансом" уже обхаяли.Реформа по сути подразумевает прогресс. В ином случае это деградация.Ну карточки отменили, вот беда!Мне как пациенту по барабану какие у врачей внутренние инструкции, бланки и формы. Отмена/замена форм документа врача - это точно не реформа.Вижу тут собрались знатные ИКСПЕРДЫ в медицине, которые точно знают как хорошо и что плохо. Которые наверно даже и не работали в медицине.У меня недавно ОРЗ было и я, как пациент уже в курсе и реалий и могу судить по предложениям Супрун - о реформах.Слава, Супрун, за то что отменила эти совдеповские талоны и карточки!!! За то что ломает эту совдепию.За что СЛАВА? Что внутреннюю бумажку отменила? Мне плевать на туалетной бумаге они писать будут или с планшетом бегать. А не плевать мне если у меня или членов семьи будет необходимость в мед помощи, а ее не окажут. Терапевт/семейный врач мне нужна для СРОЧНОГО направления к нужному специалисту, или хоть при ОРЗ легкие послушать. А то пока дозвонился, пока врач доползет , еще не сможет диагноз поставить, на анализы пошлет - можно и ласты склеить.Может дождемся наконец цивилизованных рыночных отношений в медицине.А они Вас могут очень удивить!!! Может оказаться что часть населения окажется за чертой.А в чем усложнение? В том, что врачу меньше бумажек писать и что с ним и созвониться можно?Скорая станет приезжать по уменьшенному перечню признаков заболевания. Семейный врач перестанет тебя видеть и по телефону посоветует "больше пить горячего". При некоторых болезнях люди уходят за несколько часов. Пока абонент-врач "поза зоною доступу" ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ УМЕРЕТЬ.Я думаю что если из-за этих реформ людям простым станет хуже и они уже не смогут получит те мед. услуги что были ранее , то люди просто разорвут этих реформаторов на мелкие части .Когда плохо то отрываться будут на врачах. Про министра не подумают.Об отмене возможности вызвать врача ничего не говорится.ГОВОРИТСЯ!!!! Вот в чем проблема. Если врач будет занят - перезвонит. Скорая тоже не с врачами, а мед. братьями приедет. Скорая не лечит, а только перевозит. Там много "покращення".А касательно позвонить - в частных клиниках практически все узкоспрофильные врачи дают свой телефон, чтобы в случае чего можно было перезвонить, уточнить и даже записаться.В Украине все лечатся в частных клиниках? Отличное сравнение!!!