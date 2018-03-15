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Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 01:53
Faceless написав:
А в чем усложнение? В том, что врачу меньше бумажек писать и что с ним и созвониться можно?
мне не нужно созваниваться (а кстати как? по мобильному или стационарному? и не будет ли ситуации что вместо приема пациентов врач будет просто общаться по телефону?) мне нужно чтобы в случае необходимости приняли и зарегистрировали мой вызов, а потом пришел врач на дом.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 08:50
Я думаю что если из-за этих реформ людям простым станет хуже и они уже не смогут получит те мед. услуги что были ранее , то люди просто разорвут этих реформаторов на мелкие части . Народ долго не будет терпеть издевательства . Когда болеет родной человек , а к нему не едет скорая или не приходит врач , то если что*то случится то человеку нечего терять
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makishin60
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Додано: Чет 22 бер, 2018 09:06
RomanTik написав: Faceless написав:
А в чем усложнение? В том, что врачу меньше бумажек писать и что с ним и созвониться можно?
мне не нужно созваниваться (а кстати как? по мобильному или стационарному? и не будет ли ситуации что вместо приема пациентов врач будет просто общаться по телефону?) мне нужно чтобы в случае необходимости приняли и зарегистрировали мой вызов, а потом пришел врач на дом.
Так а разве в этом плане что-то изменится - в случае необходимости примут и зарегистрируют вызов. Об отмене возможности вызвать врача ничего не говорится.
А касательно позвонить - в частных клиниках практически все узкоспрофильные врачи дают свой телефон, чтобы в случае чего можно было перезвонить, уточнить и даже записаться.
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Faceless
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2
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:32
- Але, здравствуйте, это скорая? У меня сильная резь в животе. Приезжайте скорее.
- Извините, но резь в животе не является неотлагательной угрозой вашей жизни. Звоните в больницу.
- Але, больница? У меня сильная резь в животе, можно вызвать врача.
- Извините, мы этим не занимаемся. Звоните своему врачу с кем подписали договор.
- Но у него постоянно занято, я не могу ему дозвонится.
- Это ваши проблемы.
Через пару часов прозвонов
- Але, это врач? У меня сильная резь в животе.
- Так приходите, на осмотр, как я могу по телефону определить что у вас.
- Доктор но мне тяжело даже встать.
- Ну а что поделать. Встаете и ножками -ножками ко мне на прием. Только прихватите с собой еды и воды, потому как ждать придется долго, тут толпа перед кабинетом. И как там у вас платежеспособностью? Если плохо, то вот консультация по телефону - "у собачки болит, у кошечки болит, у вас заживи". Прощайте.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Чет 22 бер, 2018 09:58
sweetbox
Какие реформы? А что реформа УЖЕ запущена? Ну Вам не угодишь - старая медицина плохая, новую медреформу "авансом" уже обхаяли.
Реформа по сути подразумевает прогресс. В ином случае это деградация.
Ну карточки отменили, вот беда!
Мне как пациенту по барабану какие у врачей внутренние инструкции, бланки и формы. Отмена/замена форм документа врача - это точно не реформа. sweetbox
Вижу тут собрались знатные ИКСПЕРДЫ в медицине, которые точно знают как хорошо и что плохо. Которые наверно даже и не работали в медицине.
У меня недавно ОРЗ было и я, как пациент уже в курсе и реалий и могу судить по предложениям Супрун - о реформах.
Слава, Супрун, за то что отменила эти совдеповские талоны и карточки!!! За то что ломает эту совдепию.
За что СЛАВА? Что внутреннюю бумажку отменила? Мне плевать на туалетной бумаге они писать будут или с планшетом бегать. А не плевать мне если у меня или членов семьи будет необходимость в мед помощи, а ее не окажут. Терапевт/семейный врач мне нужна для СРОЧНОГО направления к нужному специалисту, или хоть при ОРЗ легкие послушать. А то пока дозвонился, пока врач доползет , еще не сможет диагноз поставить, на анализы пошлет - можно и ласты склеить.
Может дождемся наконец цивилизованных рыночных отношений в медицине.
А они Вас могут очень удивить!!! Может оказаться что часть населения окажется за чертой.Faceless
А в чем усложнение? В том, что врачу меньше бумажек писать и что с ним и созвониться можно?
Скорая станет приезжать по уменьшенному перечню признаков заболевания. Семейный врач перестанет тебя видеть и по телефону посоветует "больше пить горячего". При некоторых болезнях люди уходят за несколько часов. Пока абонент-врач "поза зоною доступу" ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ УМЕРЕТЬ.makishin60
Я думаю что если из-за этих реформ людям простым станет хуже и они уже не смогут получит те мед. услуги что были ранее , то люди просто разорвут этих реформаторов на мелкие части .
Когда плохо то отрываться будут на врачах. Про министра не подумают. Faceless
Об отмене возможности вызвать врача ничего не говорится.
ГОВОРИТСЯ!!!! Вот в чем проблема. Если врач будет занят - перезвонит. Скорая тоже не с врачами, а мед. братьями приедет. Скорая не лечит, а только перевозит. Там много "покращення".
А касательно позвонить - в частных клиниках практически все узкоспрофильные врачи дают свой телефон, чтобы в случае чего можно было перезвонить, уточнить и даже записаться.
В Украине все лечатся в частных клиниках? Отличное сравнение!!!
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Molchyn
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:09
"отнимали гектары леса"... ну теперь то украинский лес есть кому отнимать и куда везти.. читаем новости про составы с лесом на западной украине
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:58
makishin60 написав:
Я думаю что если из-за этих реформ людям простым станет хуже и они уже не смогут получит те мед. услуги что были ранее , то люди просто разорвут этих реформаторов на мелкие части . Народ долго не будет терпеть издевательства . Когда болеет родной человек , а к нему не едет скорая или не приходит врач , то если что*то случится то человеку нечего терять
Я думаю будут терпеть и терпение это бесконечно.
А если нечего терят, то что один(десяток) человек сделает?
Максимум застрелится.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:01
Faceless
а вот это тогда как понимать?
То есть, поясняет Супрун для тех, кто не понял с первого раза, врач теперь не обязан отчитываться о посещении пациентов, обратившихся в регистратуру
принять вызов может и примут, но врач потом на него не придет и нигде ничего об этом записано не будет. Телефоны мобильные (по крайней мере пока) - врачи свои никому не дают (у меня был случай когда в аптеке не смогли расшифровать одно из назначений, но связаться с врачом для уточнения так и не удалось - в регистратуре сказали "личный номер не даем, сами позвонить не можем ждите завтрашнего дня и на приеме спросите"). А про частные клиники - повеселили. От меня до ближайшей частной - более 60 км. На прием попасть для меня целый квест - спасибо строителям за очень низкое крыльцо (всего-то 8 ступеней) и очень "удобный" пандус, ну и плюс - периодически не работающий лифт в самой поликлинике. Так что для меня увидеть врача = вызов на дом и если такой возможности не будет (или будет, но работающая рандомно) - то зачем мне вообще такая медицина?
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:18
RomanTik написав:Faceless
а вот это тогда как понимать?
То есть, поясняет Супрун для тех, кто не понял с первого раза, врач теперь не обязан отчитываться о посещении пациентов, обратившихся в регистратуру
принять вызов может и примут, но врач потом на него не придет и нигде ничего об этом записано не будет. Телефоны мобильные (по крайней мере пока) - врачи свои никому не дают (у меня был случай когда в аптеке не смогли расшифровать одно из назначений, но связаться с врачом для уточнения так и не удалось - в регистратуре сказали "личный номер не даем, сами позвонить не можем ждите завтрашнего дня и на приеме спросите"). А про частные клиники - повеселили. От меня до ближайшей частной - более 60 км. На прием попасть для меня целый квест - спасибо строителям за очень низкое крыльцо (всего-то 8 ступеней) и очень "удобный" пандус, ну и плюс - периодически не работающий лифт в самой поликлинике. Так что для меня увидеть врача = вызов на дом и если такой возможности не будет (или будет, но работающая рандомно) - то зачем мне вообще такая медицина?
Если не обязан отчитываться это совсем не значит, что он не придет. Записано будет в виде: было вызовов - столько, посещено - столько (меньше).
Типа если врач не пришел и об этом еще три бумажки заполнил, вам от того легче.
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2
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:28
Faceless
Типа если врач не пришел и об этом еще три бумажки заполнил...
Есть врач, который ходит к больным. У него есть отчетность. У него есть начальник. Что тут обсуждать? Как начальник/министр контролирует подчиненных? Одна запись/3 бумажки для пациента в чем реформа?
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