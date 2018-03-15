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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:36
Я видел цитату министра, что 1 больной за вызов домой отбирает время у 3 пациентов, которые пришли на прием. Сам подход 15 мин. на одного пациента и соответственная оплата врачу за каждого пациента превращает больного в средство дохода на конвейерной основе. Так старая бабка за 15 мин. не успеет раздеться-одеться. И кто ее будет слушать? За 15 мин можно спросить "здоров?" и если да закрыть больничный. А если за 5 мин. "обслужить" то доход в 3 раза больше.
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:16
Перед Ульянкой стоит задача - сократить расходы бюджета и сократить население - поэтому не наговаривайте - свои задача она четко решает, а следовательно и реформы объявят успешными. Порохоботы еще живы чтобы об этом вещать. Задачи сделать население здоровее никто не ставил. У власти полно своих забот -усидеть на кресле, украсть, так что давайте каждый сам за себя.
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:30
Re: Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ
вы просто не разбираетесь в формах медстатистики, которые отменили.
к сокращению населения это не имеет никакого отношения, а к сокращению ненужной работы для врача прямое.
просто убираются формы статистики, которые устарели с приходом баз данных и компьютерной техники.
если не разбираетесь во внутренней работе поликлиник, то чушь не пишите.
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