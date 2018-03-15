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Без талонів і виклику
лікаря: новий наказ МОЗ

Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:36

Я видел цитату министра, что 1 больной за вызов домой отбирает время у 3 пациентов, которые пришли на прием. Сам подход 15 мин. на одного пациента и соответственная оплата врачу за каждого пациента превращает больного в средство дохода на конвейерной основе. Так старая бабка за 15 мин. не успеет раздеться-одеться. И кто ее будет слушать? За 15 мин можно спросить "здоров?" и если да закрыть больничный. А если за 5 мин. "обслужить" то доход в 3 раза больше. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:30

Re: Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ

  Jack Reacher написав:Перед Ульянкой стоит задача - сократить расходы бюджета и сократить население - поэтому не наговаривайте - свои задача она четко решает, а следовательно и реформы объявят успешными.

вы просто не разбираетесь в формах медстатистики, которые отменили.
к сокращению населения это не имеет никакого отношения, а к сокращению ненужной работы для врача прямое.
просто убираются формы статистики, которые устарели с приходом баз данных и компьютерной техники.
если не разбираетесь во внутренней работе поликлиник, то чушь не пишите.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:42

Чисто по теме - может перед тем как спорить, стоит прочитать сам Приказ, тем более что он мал по размеру?

Вот он - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0182-18
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:19

yanyura
Частично про реформу.

https://kp.ua/life/592659-skoraia-pryed ... vat-bolnye
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:32

yanyura

https://espreso.tv/news/2018/03/03/medr ... o_khvorykh

Телеглядач запитала в.о міністра, чи в результаті впровадження медичної реформи буде збережено можливість виклику сімейного лікаря до помешкання хворого.

"Кожен лікар зможе виїжджати до своїх пацієнтів. Це буде їхній вибір, чи вони будуть виїжджати чи вони будуть пацієнтів викликати до себе. Це залежить від стану пацієнта, чи хворий може приїхати чи лікар мусить виїхати. ...", - сказала Супрун.

:mrgreen:
Molchyn
 
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  #<123
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