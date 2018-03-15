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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:36
Я видел цитату министра, что 1 больной за вызов домой отбирает время у 3 пациентов, которые пришли на прием. Сам подход 15 мин. на одного пациента и соответственная оплата врачу за каждого пациента превращает больного в средство дохода на конвейерной основе. Так старая бабка за 15 мин. не успеет раздеться-одеться. И кто ее будет слушать? За 15 мин можно спросить "здоров?" и если да закрыть больничный. А если за 5 мин. "обслужить" то доход в 3 раза больше.
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:30
Re: Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ
вы просто не разбираетесь в формах медстатистики, которые отменили.
к сокращению населения это не имеет никакого отношения, а к сокращению ненужной работы для врача прямое.
просто убираются формы статистики, которые устарели с приходом баз данных и компьютерной техники.
если не разбираетесь во внутренней работе поликлиник, то чушь не пишите.
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:42
Чисто по теме - может перед тем как спорить, стоит прочитать сам Приказ, тем более что он мал по размеру?
Вот он -
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:19
yanyura
Частично про реформу.
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:32
yanyura
Телеглядач запитала в.о міністра, чи в результаті впровадження медичної реформи буде збережено можливість виклику сімейного лікаря до помешкання хворого.
"Кожен лікар зможе виїжджати до своїх пацієнтів. Це буде їхній вибір, чи вони будуть виїжджати чи вони будуть пацієнтів викликати до себе. Це залежить від стану пацієнта, чи хворий може приїхати чи лікар мусить виїхати. ...", - сказала Супрун.
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