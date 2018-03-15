Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ

Додано: Чет 22 бер, 2018 18:27

Что по вашему "прогресс"? К каждому украинцу реанимационную бригаду приставить? Конкретно вы готовы увеличить свои отчисления(скажем в 750 грн./мес) в бюджет на такое медобслуживание, а?750 я готов. У "прогресса" для меня есть четкое представление. Если раньше по скорой приезжали врачи, а теперь таксисты; если перечень болезней (признаков) по которым приезжают таксисты укоротился; если министр на врачей вешает ответственность и решение идти к больному или 3-х принять в поликлинике (и доход от трех пациентов больше, чем от одного); если не лечение а гонки устраивают (не больше 15 мин. на осмотр больного); с лекарствами в аптеках непонятно по каким условиям реализация идет; в селах мед. сестра по скайпу с городом связываться будет и в городе по картинке врач диагноз поставит и др. По пунктам можете возразить? Это для Вас покращення?Если б вы работали врачем запели бы подругому, а так - "плевать мне на других, лиш бы мне хорошо,а еще бесплатно и качественно"Если бы врач работал на моей работе, он бы не скиглив а заткнулся. Я возможно не смог довести до Вас суть моей мысли но попробую еще раз. Есть структура в которой работает много народу - Мин. охорони здоров. Это их работа улучшать работу системы и врачей. Для чего не врачам знать про №бланка который они утвердили и теперь отменили. Назвали больных пациентами? Сколько от этого исцелилось? Поэтому ни меня ни Вас не должен волновать этот технический вопрос между врачами и их врачами-начальниками. Двое в драке - третий в сра... Может Вас конечно интересует сам вопрос отношений начальника-подчиненного?А на других мне не плеватьи бесплатно и качественно никто не предложилВы можете судить о медицине ДО реформы, потому что реформа еще не началась!!!Мне не нравится до реформы, но судя по пиару Супрун я в шоке от будущих изменений.Обращайтесь в клинику "Борис", за вами на вертолете прилетят и все будет супер, правда это НЕ ХАЛЯВКА =)Я не думаю что мед. реформа в Украине задумана исключительно для меня одного. Я пока живу в этой стране и мне приходится, думаю как и Вам, барахтаться в реалиях нашей жизни. Я даже в состоянии лечиться в Борисе, а Вы? Ваши близкие? Или хр_е_н с ними?Я не хочу вертолет, но скорая с не бухими и знающими врачами может и приехать? Или не стоит про такое и думать?Ну да, сейчас бесплатного почти ничего не осталось, сантехники, водители, строители, адвокаты, таксисты.... даром НИЧЕГО не делают - врачи тоже, в чем проблема. СССР, социализм, комунизм - остались в далеком прошлом.Если водитель просит у Вас денег - можете пойти пешком, строитель - найти где жить, а если Вас привезли/доползли до врача и подыхаете, а денег нет, то можете помереть. А это жаль, только общаться с вами начал.