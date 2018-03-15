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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:36
Я видел цитату министра, что 1 больной за вызов домой отбирает время у 3 пациентов, которые пришли на прием. Сам подход 15 мин. на одного пациента и соответственная оплата врачу за каждого пациента превращает больного в средство дохода на конвейерной основе. Так старая бабка за 15 мин. не успеет раздеться-одеться. И кто ее будет слушать? За 15 мин можно спросить "здоров?" и если да закрыть больничный. А если за 5 мин. "обслужить" то доход в 3 раза больше.
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:30
Re: Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ
вы просто не разбираетесь в формах медстатистики, которые отменили.
к сокращению населения это не имеет никакого отношения, а к сокращению ненужной работы для врача прямое.
просто убираются формы статистики, которые устарели с приходом баз данных и компьютерной техники.
если не разбираетесь во внутренней работе поликлиник, то чушь не пишите.
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:42
Чисто по теме - может перед тем как спорить, стоит прочитать сам Приказ, тем более что он мал по размеру?
Вот он -
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:19
yanyura
Частично про реформу.
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:32
yanyura
Телеглядач запитала в.о міністра, чи в результаті впровадження медичної реформи буде збережено можливість виклику сімейного лікаря до помешкання хворого.
"Кожен лікар зможе виїжджати до своїх пацієнтів. Це буде їхній вибір, чи вони будуть виїжджати чи вони будуть пацієнтів викликати до себе. Це залежить від стану пацієнта, чи хворий може приїхати чи лікар мусить виїхати. ...", - сказала Супрун.
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:48
Что по вашему "прогресс"? К каждому украинцу реанимационную бригаду приставить? Конкретно вы готовы увеличить свои отчисления(скажем в 750 грн./мес) в бюджет на такое медобслуживание, а?
Если б вы работали врачем запели бы подругому, а так - "плевать мне на других, лиш бы мне хорошо,а еще бесплатно и качественно"
Вы можете судить о медицине ДО реформы, потому что реформа еще не началась!!!
Обращайтесь в клинику "Борис", за вами на вертолете прилетят и все будет супер, правда это НЕ ХАЛЯВКА =)
Ну да, сейчас бесплатного почти ничего не осталось, сантехники, водители, строители, адвокаты, таксисты.... даром НИЧЕГО не делают - врачи тоже, в чем проблема. СССР, социализм, комунизм - остались в далеком прошлом.
Люстрировать ВСЕХ Петь,Юль и тп. Украине нужны НОВЫЕ политики!
"Не було зранку - не буде й звечора" (С)
Додано: Чет 22 бер, 2018 18:27
sweetbox
Что по вашему "прогресс"? К каждому украинцу реанимационную бригаду приставить? Конкретно вы готовы увеличить свои отчисления(скажем в 750 грн./мес) в бюджет на такое медобслуживание, а?
750 я готов. У "прогресса" для меня есть четкое представление. Если раньше по скорой приезжали врачи, а теперь таксисты; если перечень болезней (признаков) по которым приезжают таксисты укоротился; если министр на врачей вешает ответственность и решение идти к больному или 3-х принять в поликлинике (и доход от трех пациентов больше, чем от одного); если не лечение а гонки устраивают (не больше 15 мин. на осмотр больного); с лекарствами в аптеках непонятно по каким условиям реализация идет; в селах мед. сестра по скайпу с городом связываться будет и в городе по картинке врач диагноз поставит и др. По пунктам можете возразить? Это для Вас покращення?
Если б вы работали врачем запели бы подругому, а так - "плевать мне на других, лиш бы мне хорошо,а еще бесплатно и качественно"
Если бы врач работал на моей работе, он бы не скиглив а заткнулся. Я возможно не смог довести до Вас суть моей мысли но попробую еще раз. Есть структура в которой работает много народу - Мин. охорони здоров. Это их работа улучшать работу системы и врачей. Для чего не врачам знать про №бланка который они утвердили и теперь отменили. Назвали больных пациентами? Сколько от этого исцелилось? Поэтому ни меня ни Вас не должен волновать этот технический вопрос между врачами и их врачами-начальниками. Двое в драке - третий в сра... Может Вас конечно интересует сам вопрос отношений начальника-подчиненного?
А на других мне не плевать и бесплатно и качественно никто не предложил
Вы можете судить о медицине ДО реформы, потому что реформа еще не началась!!!
Мне не нравится до реформы, но судя по пиару Супрун я в шоке от будущих изменений.
Обращайтесь в клинику "Борис", за вами на вертолете прилетят и все будет супер, правда это НЕ ХАЛЯВКА =)
Я не думаю что мед. реформа в Украине задумана исключительно для меня одного. Я пока живу в этой стране и мне приходится, думаю как и Вам, барахтаться в реалиях нашей жизни. Я даже в состоянии лечиться в Борисе, а Вы? Ваши близкие? Или хр_е_н с ними?
Я не хочу вертолет, но скорая с не бухими и знающими врачами может и приехать? Или не стоит про такое и думать?
Ну да, сейчас бесплатного почти ничего не осталось, сантехники, водители, строители, адвокаты, таксисты.... даром НИЧЕГО не делают - врачи тоже, в чем проблема. СССР, социализм, комунизм - остались в далеком прошлом.
Если водитель просит у Вас денег - можете пойти пешком, строитель - найти где жить, а если Вас привезли/доползли до врача и подыхаете, а денег нет, то можете помереть. А это жаль, только общаться с вами начал.
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:11
Molchyn
Небольшая просьба к вам - когда вы отвечая кого-то цитируете, выделяйте это как цитату, для этого в "шапке" формы есть кнопка, 4-я слева, с надписью "Quote", при наведении мышки на нее высвечивается "Цитата". Иначе ваши посты неудобочитаемы.
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:30
Molchyn
Уважаемый "эксперт" в вопросах медицины, предлагаю ознакомится со списком некоторых проблем нынешней медотрасли:
-дефицит врачей:
- дефицит медсестер:
- по статистике оф. зарплата в 2017 медработников(4568 грн./мес) - сельское хоз.(4819 грн.мес.)
- нынешняя медицина - это руины советской системы.
- оплата идет с бухгалтерии, а не за пациента.
Интересные цифры:
Цена консультации врача(грн): частная консульт 150+ / в гос.больнице 15грн. / в польше 100 евро.
Выучить квалифицированного опытного врача нужно 10-15+лет, что бы он уехал поднимать Польшу, Чехию, еtc
Выводы:
я тоже "за все хорошее, против всего плохого", но нужно выбирать, нужно искать золотую середину между платной медициной и социалкой. Социалка это сегодня, это то дырявое корыто: без врачей, без медсестер, без достойной оплаты, без желания помогать...
Люстрировать ВСЕХ Петь,Юль и тп. Украине нужны НОВЫЕ политики!
"Не було зранку - не буде й звечора" (С)
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