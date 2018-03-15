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Без талонів і виклику
лікаря: новий наказ МОЗ

Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:57

[quote][/quote]sweetbox

Я не претендую на звание "эксперт" в вопросах медицины. :mrgreen:

Как реформа решит проблемы нынешней медотрасли?
Дефицит врачей - меняют на мед. сестер? Или реформа предложила другой выход.
Дефицит медсестер - Мед. сестра сможет обучиться за 2-3 мес.?
Если мне необходим диагноз от врача кто мне его поставит если не врач? Может уже что-то поменялось но вроде у мед. сестры квалификация ниже чем у врача.

Низкая оф. зарплата медработников возможно потому что нет денег? Украли, мало собрали налогов и др. Но просто на всех нет денег? Или Вы считаете, что написав на бумажке, что врач будет получать 62 000,00грн (видел такие расчеты), то врачам надо бежать покупать мешки для денег? Как Вы видите эта проблема может быть решена?
Полностью с Вами согласен, что и в нынешнем состоянии медицина плохая. Но я хочу донести свою мысль - эксперименты с медициной (эти реформы) приведут к еще большим смертям пациентов. И я уверен, что если нет денег из бухгалтерии то их не будет от государства и за пациента. И уж точно в обычных больничках НИКОГДА в нашей стране и близко не будет как в частных клиниках. Но это только мое мнение. Буду счастлив, если ошибусь. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:34

  Molchyn написав:
Я не претендую на звание "эксперт" в вопросах медицины. :mrgreen:
...
Полностью с Вами согласен, что и в нынешнем состоянии медицина плохая. Но я хочу донести свою мысль - эксперименты с медициной (эти реформы) приведут к еще большим смертям пациентов.

Если не эксперт, то домыслы и фантазии оставте при себе.
  Molchyn написав:И я уверен, что если нет денег из бухгалтерии то их не будет от государства и за пациента.

Деньги есть, и деньги не малые, но идут они через главврача и его бухгалтерию чаще всего на хозчасть и ремонты, а не мотивацию работы с пациентом.
  Molchyn написав:И уж точно в обычных больничках НИКОГДА в нашей стране и близко не будет как в частных клиниках.

Зрада? Последнее скажу - "под лежачий камень вода не течет".
Супрун молодец, её предложения разумны, её действия, те которые мне известы благоприятны для организации системы здравоохранения. Отдельное спасибо за борьбу с медицинской мафией в госзакупках(когда завышали цену в 3 раза через фирмы прокладки).
Люстрировать ВСЕХ Петь,Юль и тп. Украине нужны НОВЫЕ политики!
"Не було зранку - не буде й звечора" (С)
sweetbox
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:07

[quote][/quote]sweetbox Спасибо за совет и большого здоровья Вам и Супрун. Но с вашего позволения продолжу на этом форуме выкладывать свои домыслы и фантазии. :mrgreen: В конечном итоге только время нас рассудит.
Molchyn
 
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  #<1234
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