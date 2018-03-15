Без талонів і виклику лікаря: новий наказ МОЗ

Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:57

[quote][/quote]Я не претендую на звание "эксперт" в вопросах медицины.Как реформа решит проблемы нынешней медотрасли?Дефицит врачей - меняют на мед. сестер? Или реформа предложила другой выход.Дефицит медсестер - Мед. сестра сможет обучиться за 2-3 мес.?Если мне необходим диагноз от врача кто мне его поставит если не врач? Может уже что-то поменялось но вроде у мед. сестры квалификация ниже чем у врача.Низкая оф. зарплата медработников возможно потому что нет денег? Украли, мало собрали налогов и др. Но просто на всех нет денег? Или Вы считаете, что написав на бумажке, что врач будет получать 62 000,00грн (видел такие расчеты), то врачам надо бежать покупать мешки для денег? Как Вы видите эта проблема может быть решена?Полностью с Вами согласен, что и в нынешнем состоянии медицина плохая. Но я хочу донести свою мысль - эксперименты с медициной (эти реформы) приведут к еще большим смертям пациентов. И я уверен, что если нет денег из бухгалтерии то их не будет от государства и за пациента. И уж точно в обычных больничках НИКОГДА в нашей стране и близко не будет как в частных клиниках. Но это только мое мнение. Буду счастлив, если ошибусь.