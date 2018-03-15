За п'ять років планується якісно об'єднати автошляхами всі обласні центри країни.
Дивися повний текст Затверджено Держпрограму розвитку автодоріг на 2018-22 рр.: що планують.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 15:24
Затверджено Держпрограму розвитку автодоріг на 2018-22...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Затверджено Держпрограму розвитку автодоріг на 2018-22 рр.: що планують.
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:48
Все это пока не более,чем бравада министров и политиков.Выделить миллиарды из госбюджета это еще не значит получить нужное количество километров качественных дорог.Пока ситуация кроме Киева меняется только в худшую сторону.Количество и глубина ям на дорогах увеличилась.Пиариться нужно по результатам выполненных работ ,если будет чем,а пока это пустая болтовня.
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