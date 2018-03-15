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Затверджено Держпрограму
розвитку автодоріг на 2018-22...

Затверджено Держпрограму розвитку автодоріг на 2018-22...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:24

Затверджено Держпрограму розвитку автодоріг на 2018-22...

Пропонуємо до обговорення:
За п'ять років планується якісно об'єднати автошляхами всі обласні центри країни.

Дивися повний текст Затверджено Держпрограму розвитку автодоріг на 2018-22 рр.: що планують.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:48

Все это пока не более,чем бравада министров и политиков.Выделить миллиарды из госбюджета это еще не значит получить нужное количество километров качественных дорог.Пока ситуация кроме Киева меняется только в худшую сторону.Количество и глубина ям на дорогах увеличилась.Пиариться нужно по результатам выполненных работ ,если будет чем,а пока это пустая болтовня.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:05

Я так понял ямы останутся ???? мы же в Европе!
vasia_fin
 
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