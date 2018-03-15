За п'ять років планується якісно об'єднати автошляхами всі обласні центри країни.
Дивися повний текст Затверджено Держпрограму розвитку автодоріг на 2018-22 рр.: що планують.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 15:24
Затверджено Держпрограму розвитку автодоріг на 2018-22...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Затверджено Держпрограму розвитку автодоріг на 2018-22 рр.: що планують.
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:48
Все это пока не более,чем бравада министров и политиков.Выделить миллиарды из госбюджета это еще не значит получить нужное количество километров качественных дорог.Пока ситуация кроме Киева меняется только в худшую сторону.Количество и глубина ям на дорогах увеличилась.Пиариться нужно по результатам выполненных работ ,если будет чем,а пока это пустая болтовня.
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:00
Як же заї...ли зрадофіли - по всій країні йде кап.ремонт доріг, а він бреше, що нічого не поліпшується. Навскидку - дорога Львів-Тернопіль.
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:06
глава Госагентства [u]автомобильных дорог Украины Славомир Новак [/u]
Это параллельная контора Автодору или шо?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:38
swan forever
И зачем врать по этой теме ? Заказ? Модераторы, ваша площадка используется для пропаганды. Ждете когда введут закон по регулированию таких как ваша площадка, вместо вашей инициативы быть честными ?
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:45
Як же заi@али цi боти.Навскидку Харкiвський регiон нiчого не робиться з Евро 2012г.I не треба бла-бла-бла за всю краiну.
Додано: Сер 21 бер, 2018 21:54
Re: Затверджено Держпрограму розвитку автодоріг на 2018-22..
Полтава, трасса Киев - Харьков, - назовите хоть одного водителя, который без матюков тут проедет.
ЗЫ А мне приходится каждый день ездить...
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