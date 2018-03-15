Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає спрощену процедуру для малих виробництв виноробної продукції за декларативним принципом.
Дивися повний текст Рада спростила умови бізнесу для виноробів.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:07
Рада спростила умови бізнесу для виноробів
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Дивися повний текст Рада спростила умови бізнесу для виноробів.
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