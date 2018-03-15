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Рада спростила умови
бізнесу для виноробів

Рада спростила умови бізнесу для виноробів
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:07

Рада спростила умови бізнесу для виноробів

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає спрощену процедуру для малих виробництв виноробної продукції за декларативним принципом.

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Ну да больше в стране проблем нет как винодельня!!!
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:07

Ну да больше в стране проблем нет как винодельня!!!
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:07

Особенно винодело без Крыма!
vasia_fin
 
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