Про це на своїй сторінці Facebook написав в.о. голови ВАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
Дивися повний текст Київ став на крок ближче до експресу до Борисполя.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:24
Київ став на крок ближче до експресу до Борисполя
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ став на крок ближче до експресу до Борисполя.
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:43
Заголовок доставляет. Сколько шагов там от Киева до KBP? :) Тысяч 30-40, наверно...
По сути - почему проектом занимается УЗ? Здесь она точно не природный монополист, и должен быть открытый конкурс!
Или это еще одна миллиардная закупка без тендера в придачу к тепловозам?
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