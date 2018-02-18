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Київ став на крок ближче
до експресу до Борисполя

Київ став на крок ближче до експресу до Борисполя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:24

Київ став на крок ближче до експресу до Борисполя

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці Facebook написав в.о. голови ВАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Дивися повний текст Київ став на крок ближче до експресу до Борисполя.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:43

Заголовок доставляет. Сколько шагов там от Киева до KBP? :) Тысяч 30-40, наверно...

По сути - почему проектом занимается УЗ? Здесь она точно не природный монополист, и должен быть открытый конкурс!

Или это еще одна миллиардная закупка без тендера в придачу к тепловозам?
Criticus
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