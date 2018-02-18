Про це на своїй сторінці Facebook написав в.о. голови ВАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
Дивися повний текст Київ став на крок ближче до експресу до Борисполя.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:24
Київ став на крок ближче до експресу до Борисполя
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ став на крок ближче до експресу до Борисполя.
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:43
Заголовок доставляет. Сколько шагов там от Киева до KBP? :) Тысяч 30-40, наверно...
По сути - почему проектом занимается УЗ? Здесь она точно не природный монополист, и должен быть открытый конкурс!
Или это еще одна миллиардная закупка без тендера в придачу к тепловозам?
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:52
Пассажирские перевозки жд транспортом убыточны не только в Украине. А с украинскими ценами, так тем более. И тут УЗ перестанет быть монополистом, когда украинцы кошельком за билеты это опровергнут. К тому же, тут речь о капитальных инвестициях в ЖД. Которых ждут 10 лет в этот проект, и что-то не наблюдалось очереди конкурентов.
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:30
Ну так, 70% украдут, как обычно.
Интересно, а за сколько часов и денег построили бы эти "3,2 км одноколійної дороги" китайцы?
Крім 3,2 км колії, буде збудовано 340-метрову одноколійну залізничну естакаду над трасою Київ – Харків та дві зупиночні платформи поблизу терміналу D
Гуссары -молчать
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