Про це він заявив на засіданні уряду.
Дивися повний текст 536 тис. військових пенсіонерів отримають підвищені пенсії з січня, - Рева.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:24
536 тис. військових пенсіонерів отримають підвищені...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 536 тис. військових пенсіонерів отримають підвищені пенсії з січня, - Рева.
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:24
Що опять ??? В марте повышали к Новому Году повышали в конце прошлого лета повышали.. да военные пенсы уже миллионеры наверно))).
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:36
Зачем вообще этим бесполезным трутням что-то платить?
Пусть сначала путена и преступность победят, а потом что-то требуют
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:40
Повышать существенно надо тем, кто воевал и не 2 дня ради УБД как прокуроры, остальные пусть получают как все. А то у нас привыкли делить людей на сорта - ментам надо в разы поднять, которые, вообще, 20 лет над людьми произдевались и вышли на пенсию в 38 лет здоровыми быками, военным тоже, а народ, который и создает ВВП, пусть нищенствует. Потому так и живем и будет только хуже - желающие работать валят за границу.
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:05
Джон
Собирались, искали деньги, говорили что нашли. И только сейчас назван срок и на сколько будет повышение уже фактически.
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