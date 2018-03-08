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536 тис. військових пенсіонерів
отримають підвищені...

536 тис. військових пенсіонерів отримають підвищені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:24

536 тис. військових пенсіонерів отримають підвищені...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив на засіданні уряду.

Дивися повний текст 536 тис. військових пенсіонерів отримають підвищені пенсії з січня, - Рева.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:24

Що опять ??? В марте повышали к Новому Году повышали в конце прошлого лета повышали.. да военные пенсы уже миллионеры наверно))).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:40

Повышать существенно надо тем, кто воевал и не 2 дня ради УБД как прокуроры, остальные пусть получают как все. А то у нас привыкли делить людей на сорта - ментам надо в разы поднять, которые, вообще, 20 лет над людьми произдевались и вышли на пенсию в 38 лет здоровыми быками, военным тоже, а народ, который и создает ВВП, пусть нищенствует. Потому так и живем и будет только хуже - желающие работать валят за границу.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:05

Джон
Собирались, искали деньги, говорили что нашли. И только сейчас назван срок и на сколько будет повышение уже фактически.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:43

С 1 января, только год не указал. Надо полагать, что 2019г. Чтобы в этом году поднять пенсии, надо сначала внести изменения в бюджет 2018, а в повестке весенней сессии ВРУ такого законопроекта нет.
warlamp
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