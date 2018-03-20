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Через 1,2 кг бурштину в
українця вилучили автомобіль

Через 1,2 кг бурштину в українця вилучили автомобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:32

Через 1,2 кг бурштину в українця вилучили автомобіль

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Державної прикордонної служби вилучили у громадянина України автомобіль "Рено" польської реєстрації за спробу вивезення на ньому в Польщу 1,2 кг необробленого бурштину. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:33

Какая знакомая схема. Только автомобили раньше дороже были.
hodkonem36
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