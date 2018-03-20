Набор текста (удаленно)

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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:35
Дорогие ребята) Вот ссылка на сайт мошенников, предлагают внести страховой взнос а потом пропадают. Не ведитесь на это, много людей попались на эту уловку https://goo.gl/forms/kZVWxxnl5iYahRMJ3
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alesya_valevskaya0
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