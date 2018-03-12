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Уряд заборонив видавати
внутрішні паспорти у вигляді...

Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:01

Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Дивися повний текст Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді книжки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:01

Правильно! А то бюджет наполнять нечем!!!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:02

А можно ли выехать через нашу границу с ID-картою,чтобЫ посетить Турцию с этой картой?
borzol
 
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