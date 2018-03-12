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Дивися повний текст Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді книжки (інфографіка).
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Додано: Сер 21 бер, 2018 17:01
Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді книжки (інфографіка).
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:02
А можно ли выехать через нашу границу с ID-картою,чтобЫ посетить Турцию с этой картой?
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