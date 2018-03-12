Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Дивися повний текст Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді книжки (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:01
Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді книжки (інфографіка).
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:02
А можно ли выехать через нашу границу с ID-картою,чтобЫ посетить Турцию с этой картой?
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:38
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:00
"Даже Беларусь" - звучит смешно! )))
ID пасспорт - это ВНУТРЕННИЙ УКРАИНСКИЙ паспорт, и договор о поездках по внутренним биометрическим пасспортам Украины зарубеж есть у нас только - с Турцией! Соотвественно вопрос риторический, и про Беларусь тут - чисто посмеяться над несчастными гражданами северного соседа, обложенного санкциями, чуть меньше, чем запоребрик.
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:00
Как же эти тупицы уже достали
Им вообще, похоже плевать на все законы - это у них в крови.
Я, например, вижу, что Конституция Украины и сразу несколько законов были нарушены этим постановлением:
1) Конституция Украины. Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.
Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.
2)Нарушен Закон "Про свободу совісті та релігійні організації" - в постановлении нигде не урегулировано, как быть тем, кто по своей вере не признает кодов ИНН и имеет законный отказ от них. И это я не говорю уже даже как быть с биометрией, которую некоторые по религиозным убеждениям тоже не признают.
А это уже:
3) Часть 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины ...
Оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями;
- Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии - совершенное должностным лицом.
Правовое государство? Не - не слышали
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:09
Вы можете смеяться сколько угодно. Правда начните с себя.
Во первых, с паспортом-книжкой можно ездить в Беларусь, а с ID - нельзя. Для населения, живущего в приграничных с Беларусью районах это существенно.
Например, в некоторых районах Полесья, в сезон, люди ягоды собирать ходят в Беларусь и для них это единственная работа.
Во вторых. В той самой Беларуси внутренний паспорт-книжка, он сразу и заграничный.
Стоило его оформление в районе 6 долларов, сейчас подорожало до 10.
(замена паспорта в Беларуси в 2018 г. обойдется гражданам республики в одну базовую величину - 21 рубль).
Паспорт выдается с 16 лет на 10 лет.
А теперь сравните и смейтесь дальше
реклама
|