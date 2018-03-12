Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...

Додано: Сер 21 бер, 2018 19:00

постановлением

Конституция Украины. Статья 35.

может быть ограничено законом

законный отказ

в связи с их религиозными убеждениями

Прямое или косвенное ограничение прав

в зависимости от их

отношения к религии

Как же эти тупицы уже досталиИм вообще, похоже плевать на все законы - это у них в крови.Я, например, вижу, что Конституция Украины и сразу несколько законов были нарушены этим1)Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.Осуществление этого праватолько в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.2)Нарушен"Про свободу совісті та релігійні організації" - в постановлении нигде, как быть тем, кто по своей вере не признает кодов ИНН и имеетот них. И это я не говорю уже даже как быть с биометрией, которую некоторые по религиозным убеждениям тоже не признают.А это уже:3) Часть 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины ...Оскорбление чувств гражданили установление прямых или косвенных преимуществ гражданрасовой, национальной принадлежности или- совершенное должностным лицом.Правовое государство? Не - не слышали