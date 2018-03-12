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Уряд заборонив видавати
внутрішні паспорти у вигляді...

Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:01

Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Дивися повний текст Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді книжки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:01

Правильно! А то бюджет наполнять нечем!!!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:02

А можно ли выехать через нашу границу с ID-картою,чтобЫ посетить Турцию с этой картой?
borzol
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:38

  borzol написав:А можно ли выехать через нашу границу с ID-картою,чтобЫ посетить Турцию с этой картой?

Ну писали что можно. Только в Турцию то и можно, даже Беларусь заворачивает.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:00

  EKO написав: Ну писали что можно. Только в Турцию то и можно, даже Беларусь заворачивает.

"Даже Беларусь" - звучит смешно! )))
ID пасспорт - это ВНУТРЕННИЙ УКРАИНСКИЙ паспорт, и договор о поездках по внутренним биометрическим пасспортам Украины зарубеж есть у нас только - с Турцией! Соотвественно вопрос риторический, и про Беларусь тут - чисто посмеяться над несчастными гражданами северного соседа, обложенного санкциями, чуть меньше, чем запоребрик.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:00

Как же эти тупицы уже достали :evil:
Им вообще, похоже плевать на все законы - это у них в крови.

Я, например, вижу, что Конституция Украины и сразу несколько законов были нарушены этим постановлением:

1) Конституция Украины. Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.
Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.

2)Нарушен Закон "Про свободу совісті та релігійні організації" - в постановлении нигде не урегулировано, как быть тем, кто по своей вере не признает кодов ИНН и имеет законный отказ от них. И это я не говорю уже даже как быть с биометрией, которую некоторые по религиозным убеждениям тоже не признают.
А это уже:
3) Часть 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины ...
Оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями;

- Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии - совершенное должностным лицом.

Правовое государство? Не - не слышали :|
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:09

  locustsucol написав:
  EKO написав: Ну писали что можно. Только в Турцию то и можно, даже Беларусь заворачивает.

"Даже Беларусь" - звучит смешно! )))
ID пасспорт - это ВНУТРЕННИЙ УКРАИНСКИЙ паспорт, и договор о поездках по внутренним биометрическим пасспортам Украины зарубеж есть у нас только - с Турцией! Соотвественно вопрос риторический, и про Беларусь тут - чисто посмеяться над несчастными гражданами северного соседа, обложенного санкциями, чуть меньше, чем запоребрик.


Вы можете смеяться сколько угодно. Правда начните с себя.
Во первых, с паспортом-книжкой можно ездить в Беларусь, а с ID - нельзя. Для населения, живущего в приграничных с Беларусью районах это существенно.
Например, в некоторых районах Полесья, в сезон, люди ягоды собирать ходят в Беларусь и для них это единственная работа.
Во вторых. В той самой Беларуси внутренний паспорт-книжка, он сразу и заграничный.
Стоило его оформление в районе 6 долларов, сейчас подорожало до 10.
(замена паспорта в Беларуси в 2018 г. обойдется гражданам республики в одну базовую величину - 21 рубль).
Паспорт выдается с 16 лет на 10 лет.
А теперь сравните и смейтесь дальше 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:22

EKO
Владелец паспорта Республики Беларусь не может поехать по своему паспорту (без разницы - книжка это или супер голограмма) в граничащие по соседству европейские страны(Кроме Украины) по совершенно банальной причине - у них нет даже безвизового соглашения с ними, не говоря об использовании паспорта Беларуси как загран паспорта. И только с Венгрией есть такое, и то - только для дипломатических паспортов.
Модераторы, удаляйте такие фейки и баньте фейкоделов.
То, что Беларусь все еще пользуется соглашениями "СНГ"(в том числе с Украиной), не имеет отношению к теме вопроса в публикации сайта, в которой речь идет не о международных отношениях, а не о постсоветском мёртвом союзе, в котором Беларусь является вассалом РФ.
Востаннє редагувалось locustsucol в Сер 21 бер, 2018 19:25, всього редагувалось 1 раз.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:24

  EKO написав:Как же эти тупицы уже достали :evil:
Им вообще, похоже плевать на все законы - это у них в крови.

Я, например, вижу, что Конституция Украины и сразу несколько законов были нарушены этим постановлением:

1) Конституция Украины. Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.
Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.

2)Нарушен Закон "Про свободу совісті та релігійні організації" - в постановлении нигде не урегулировано, как быть тем, кто по своей вере не признает кодов ИНН и имеет законный отказ от них. И это я не говорю уже даже как быть с биометрией, которую некоторые по религиозным убеждениям тоже не признают.
А это уже:
3) Часть 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины ...
Оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями;

- Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии - совершенное должностным лицом.

Правовое государство? Не - не слышали :|

Какая именно статья Конституции нарушена? При чем тут вероисповедание к паспорту?
Во-вторых, в Законе "Про свободу совісті та релігійні організації" ничего не сказано про отказ от ИНН. У тех, у кого есть справка об отказе от ИНН, просто не внесут ИНН в новый паспорт, вместо него будет номер нового паспорта.
В третьих, в той же Конституции закреплено, что у нас светское государство, а значит законодательство в принципе не обязано прогибаться под прихоти верующих какой-то отдельной религии. Завтра какие-то сектанты в принципе паспорта любые перестанут признавать "по религиозным убеждениям", и что? В чем вообще тут "оскорбление чувств граждан" - нет никакого ограничения прав или предоставления преимуществ в зависимости от отношения к религии.

Так что реально ваши претензии необоснованны.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:43

  EKO написав:Как же эти тупицы уже достали :evil:
Им вообще, похоже плевать на все законы - это у них в крови.

Я, например, вижу, что Конституция Украины и сразу несколько законов были нарушены этим постановлением:

1) Конституция Украины. Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.
Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.


И что, религиозный страх перед номерами ограничили не законом?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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