Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...
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EKO написав:Как же эти тупицы уже достали Им вообще, похоже плевать на все законы - это у них в крови.
Я, например, вижу, что Конституция Украины и сразу несколько законов были нарушены этим постановлением:
1) Конституция Украины. Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.
И что, религиозный страх перед номерами ограничили не законом?
Не подменой понятий. Не страх - а убеждения. Далее. Разъясню специально для вас, еще раз: Согласно 35 статьи Конституции Украины: Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей[/u].
Постановление КМ - не Закон. Право, согласно приведенной статьи Конституции, ограничивается исключительно Законом. Закон принимает Верховная Рада. Значит, это постановление, уже в этой части как минимум нарушило Конституцию. Если б такое ограничение приняла ВР - вопросов в этой части не было бы.
locustsucol написав:EKO Владелец паспорта Республики Беларусь не может поехать по своему паспорту (без разницы - книжка это или супер голограмма) в граничащие по соседству европейские страны(Кроме Украины) по совершенно банальной причине - у них нет даже безвизового соглашения с ними, не говоря об использовании паспорта Беларуси как загран паспорта. И только с Венгрией есть такое, и то - только для дипломатических паспортов. Модераторы, удаляйте такие фейки и баньте фейкоделов. То, что Беларусь все еще пользуется соглашениями "СНГ"(в том числе с Украиной), не имеет отношению к теме вопроса в публикации сайта, в которой речь идет не о международных отношениях, а не о постсоветском мёртвом союзе, в котором Беларусь является вассалом РФ.
Во первых, чуши не пишите. О чем я? Выделил. Это и есть фейк Отдельного гражданского загранпаспорта в Беларуси нет - он там универсальный.
Дискус ведь был про внутренний паспорт? Да? Тогда сравниваем: Гражданин Беларуси, по обычному паспортуможет если со страной есть безвизовое соглашение (а они там тоже есть, хоть и меньше чем с Украиной. Но это уже вопросы к работе МИДА, а не к документу) свободно въехать в такую страну, или получить визу прямо в обычный паспорт (т.к. он же и загран) и ехать куда надо.
Ему не нужно получать отдельный заграничный паспорт, тем более за плату.
Гражданин Украины, по обычному паспорту не может въехать никуда, кроме рф и Беларуси, а по ID въедет ТОЛЬКО в Турцию. Более того, даже с дополнительным к внутреннему и конечно платным заграничным, но НЕ биометрическим паспортом гражданину Украины путь в ЕС также только через визу, по совершенно банальной причине - они не подходят для безвизового посещения. Смеемся дальше.
EKO написав:Как же эти тупицы уже достали Им вообще, похоже плевать на все законы - это у них в крови.
Я, например, вижу, что Конституция Украины и сразу несколько законов были нарушены этим постановлением:
1) Конституция Украины. Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.
2)Нарушен Закон "Про свободу совісті та релігійні організації" - в постановлении нигде не урегулировано, как быть тем, кто по своей вере не признает кодов ИНН и имеет законный отказ от них. И это я не говорю уже даже как быть с биометрией, которую некоторые по религиозным убеждениям тоже не признают. А это уже: 3) Часть 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины ... Оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями;
- Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии - совершенное должностным лицом.
Правовое государство? Не - не слышали
Какая именно статья Конституции нарушена? При чем тут вероисповедание к паспорту? Во-вторых, в Законе "Про свободу совісті та релігійні організації" ничего не сказано про отказ от ИНН. У тех, у кого есть справка об отказе от ИНН, просто не внесут ИНН в новый паспорт, вместо него будет номер нового паспорта. В третьих, в той же Конституции закреплено, что у нас светское государство, а значит законодательство в принципе не обязано прогибаться под прихоти верующих какой-то отдельной религии. Завтра какие-то сектанты в принципе паспорта любые перестанут признавать "по религиозным убеждениям", и что? В чем вообще тут "оскорбление чувств граждан" - нет никакого ограничения прав или предоставления преимуществ в зависимости от отношения к религии.
Так что реально ваши претензии необоснованны.
Если вы не читаете, я при чем? Я привел и статьи и законы, с номерами. Оскорбление чувств - это тут при чем?, а - "прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их ... отношения к религии. Пусть меняют Законы и Конституцию и принимают новые требования - вопросов нет. Пока действуют эти - никакой гройсман или вайсман с кабминами не имеют полномочий запрещать постановами то, что прописано Законами Украины и Конституцией. Аксиома. Иначе, правовой беспредел. Я об этом. Впрочем, мы в нем уже живем