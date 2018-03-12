Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...

Додано: Сер 21 бер, 2018 20:27

locustsucol написав: EKO

Владелец паспорта Республики Беларусь не может поехать по своему паспорту (без разницы - книжка это или супер голограмма) в граничащие по соседству европейские страны( Кроме Украины ) по совершенно банальной причине - у них нет даже безвизового соглашения с ними, не говоря об использовании паспорта Беларуси как загран паспорта. И только с Венгрией есть такое, и то - только для дипломатических паспортов.

Модераторы, удаляйте такие фейки и баньте фейкоделов.

То, что Беларусь все еще пользуется соглашениями "СНГ"(в том числе с Украиной), не имеет отношению к теме вопроса в публикации сайта, в которой речь идет не о международных отношениях, а не о постсоветском мёртвом союзе, в котором Беларусь является вассалом РФ. (без разницы - книжка это или супер голограмма)по совершенно банальной причине - у них нет даже безвизового соглашения с ними,И только с Венгрией есть такое, и то - только для дипломатических паспортов.Модераторы, удаляйте такиеи баньте фейкоделов.То, что Беларусь все еще пользуется соглашениями "СНГ"(в том числе с Украиной), не имеет отношению к теме вопроса в публикации сайта, в которой речь идет не о международных отношениях, а не о постсоветском мёртвом союзе, в котором Беларусь является вассалом РФ.

Гражданин Беларуси

по обычному паспорту

может

не нужно

Гражданин Украины

по обычному паспорту не может

ТОЛЬКО

заграничным

Во первых, чуши не пишите. О чем я? Выделил. Это и есть фейкОтдельного гражданскогопаспорта в Беларуси нет - он там универсальный.Дискус ведь был про внутренний паспорт? Да?Тогда сравниваем:если со страной есть безвизовое соглашение (а они там тоже есть, хоть и меньше чем с Украиной. Но это уже вопросы к работе МИДА, а не к документу) свободно въехать в такую страну, или получить визу прямо в обычный паспорт (т.к. он же и загран) и ехать куда надо.Емуполучатьзаграничный паспорт, тем более за плату.въехать никуда, кроме рф и Беларуси, а по ID въедетв Турцию.Более того,с дополнительным к внутреннему и конечно платным, но НЕ биометрическим паспортом гражданину Украины путь в ЕС также только через визу, по совершенно банальной причине - они не подходят для безвизового посещения.Смеемся дальше.