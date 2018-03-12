Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...
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EKO написав:Как же эти тупицы уже достали Им вообще, похоже плевать на все законы - это у них в крови.
Я, например, вижу, что Конституция Украины и сразу несколько законов были нарушены этим постановлением:
1) Конституция Украины. Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.
И что, религиозный страх перед номерами ограничили не законом?
Не подменой понятий. Не страх - а убеждения. Далее. Разъясню специально для вас, еще раз: Согласно 35 статьи Конституции Украины: Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей[/u].
Постановление КМ - не Закон. Право, согласно приведенной статьи Конституции, ограничивается исключительно Законом. Закон принимает Верховная Рада. Значит, это постановление, уже в этой части как минимум нарушило Конституцию. Если б такое ограничение приняла ВР - вопросов в этой части не было бы.
locustsucol написав:EKO Владелец паспорта Республики Беларусь не может поехать по своему паспорту (без разницы - книжка это или супер голограмма) в граничащие по соседству европейские страны(Кроме Украины) по совершенно банальной причине - у них нет даже безвизового соглашения с ними, не говоря об использовании паспорта Беларуси как загран паспорта. И только с Венгрией есть такое, и то - только для дипломатических паспортов. Модераторы, удаляйте такие фейки и баньте фейкоделов. То, что Беларусь все еще пользуется соглашениями "СНГ"(в том числе с Украиной), не имеет отношению к теме вопроса в публикации сайта, в которой речь идет не о международных отношениях, а не о постсоветском мёртвом союзе, в котором Беларусь является вассалом РФ.
Во первых, чуши не пишите. О чем я? Выделил. Это и есть фейк Отдельного гражданского загранпаспорта в Беларуси нет - он там универсальный.
Дискус ведь был про внутренний паспорт? Да? Тогда сравниваем: Гражданин Беларуси, по обычному паспортуможет если со страной есть безвизовое соглашение (а они там тоже есть, хоть и меньше чем с Украиной. Но это уже вопросы к работе МИДА, а не к документу) свободно въехать в такую страну, или получить визу прямо в обычный паспорт (т.к. он же и загран) и ехать куда надо.
Ему не нужно получать отдельный заграничный паспорт, тем более за плату.
Гражданин Украины, по обычному паспорту не может въехать никуда, кроме рф и Беларуси, а по ID въедет ТОЛЬКО в Турцию. Более того, даже с дополнительным к внутреннему и конечно платным заграничным, но НЕ биометрическим паспортом гражданину Украины путь в ЕС также только через визу, по совершенно банальной причине - они не подходят для безвизового посещения. Смеемся дальше.
EKO написав:Как же эти тупицы уже достали Им вообще, похоже плевать на все законы - это у них в крови.
Я, например, вижу, что Конституция Украины и сразу несколько законов были нарушены этим постановлением:
1) Конституция Украины. Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.
2)Нарушен Закон "Про свободу совісті та релігійні організації" - в постановлении нигде не урегулировано, как быть тем, кто по своей вере не признает кодов ИНН и имеет законный отказ от них. И это я не говорю уже даже как быть с биометрией, которую некоторые по религиозным убеждениям тоже не признают. А это уже: 3) Часть 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины ... Оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями;
- Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии - совершенное должностным лицом.
Правовое государство? Не - не слышали
Какая именно статья Конституции нарушена? При чем тут вероисповедание к паспорту? Во-вторых, в Законе "Про свободу совісті та релігійні організації" ничего не сказано про отказ от ИНН. У тех, у кого есть справка об отказе от ИНН, просто не внесут ИНН в новый паспорт, вместо него будет номер нового паспорта. В третьих, в той же Конституции закреплено, что у нас светское государство, а значит законодательство в принципе не обязано прогибаться под прихоти верующих какой-то отдельной религии. Завтра какие-то сектанты в принципе паспорта любые перестанут признавать "по религиозным убеждениям", и что? В чем вообще тут "оскорбление чувств граждан" - нет никакого ограничения прав или предоставления преимуществ в зависимости от отношения к религии.
Так что реально ваши претензии необоснованны.
Если вы не читаете, я при чем? Я привел и статьи и законы, с номерами. Оскорбление чувств - это тут при чем?, а - "прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их ... отношения к религии. Пусть меняют Законы и Конституцию и принимают новые требования - вопросов нет. Пока действуют эти - никакой гройсман или вайсман с кабминами не имеют полномочий запрещать постановами то, что прописано Законами Украины и Конституцией. Аксиома. Иначе, правовой беспредел. Я об этом. Впрочем, мы в нем уже живем
EKO написав:Гражданин Беларуси, по обычному паспортуможетесли со страной есть безвизовое соглашение (а они там тоже есть, хоть и меньше чем с Украиной. Но это уже вопросы к работе МИДА, а не к документу)
Я правильно понял, что список безвизовых стран у Украины меньше, чем у Беларуси?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
borzol написав:А можно ли выехать через нашу границу с ID-картою,чтобЫ посетить Турцию с этой картой?
Ну писали что можно. Только в Турцию то и можно, даже Беларусь заворачивает.
Что мешает оформить загранпаспорт для поездок куда угодно? Это не так уж и дорого. Я не могу представить себе ситуацию когда человеку нужно выехать за границу, но у него нет денег на оформление заграна. Загран вроде 10 лет действует.
EKO написав:Как же эти тупицы уже достали Им вообще, похоже плевать на все законы - это у них в крови.
Я, например, вижу, что Конституция Украины и сразу несколько законов были нарушены этим постановлением:
1) Конституция Украины. Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.
2)Нарушен Закон "Про свободу совісті та релігійні організації" - в постановлении нигде не урегулировано, как быть тем, кто по своей вере не признает кодов ИНН и имеет законный отказ от них. И это я не говорю уже даже как быть с биометрией, которую некоторые по религиозным убеждениям тоже не признают. А это уже: 3) Часть 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины ... Оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями;
- Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии - совершенное должностным лицом.
Правовое государство? Не - не слышали
Какая именно статья Конституции нарушена? При чем тут вероисповедание к паспорту? Во-вторых, в Законе "Про свободу совісті та релігійні організації" ничего не сказано про отказ от ИНН. У тех, у кого есть справка об отказе от ИНН, просто не внесут ИНН в новый паспорт, вместо него будет номер нового паспорта. В третьих, в той же Конституции закреплено, что у нас светское государство, а значит законодательство в принципе не обязано прогибаться под прихоти верующих какой-то отдельной религии. Завтра какие-то сектанты в принципе паспорта любые перестанут признавать "по религиозным убеждениям", и что? В чем вообще тут "оскорбление чувств граждан" - нет никакого ограничения прав или предоставления преимуществ в зависимости от отношения к религии.
Так что реально ваши претензии необоснованны.
Если вы не читаете, я при чем? Я привел и статьи и законы, с номерами. Оскорбление чувств - это тут при чем?, а - "прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их ... отношения к религии. Пусть меняют Законы и Конституцию и принимают новые требования - вопросов нет. Пока действуют эти - никакой гройсман или вайсман с кабминами не имеют полномочий запрещать постановами то, что прописано Законами Украины и Конституцией. Аксиома. Иначе, правовой беспредел. Я об этом. Впрочем, мы в нем уже живем
Я как раз читаю. Ни в Конституции, ни в приведенном законе не нашел ничего, что нарушалось бы этими паспортами. Ничего. Никакого "оскорбления чувств верующих", никакого ограничения прав по религиозным причинам. Потому не вижу ни оснований их менять, ни оснований заявлять, что-то нарушено. По правде говоря, и этот глупый цирк с отказами от ИНН "по религиозным причинам" притянута за уши популистами.
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EKO написав:Гражданин Беларуси, по обычному паспортуможетесли со страной есть безвизовое соглашение (а они там тоже есть, хоть и меньше чем с Украиной. Но это уже вопросы к работе МИДА, а не к документу)
Я правильно понял, что список безвизовых стран у Украины меньше, чем у Беларуси?
Нет, безвизовых договоров меньше конечно у Беларуси. Но это к разговору прямо не относится. Украинский "внутренний" паспорт, хоть новый хоть старый - за границей бесполезен. Белорусский "внутренний", напротив, принимается в любой стране мира, так как он по умолчанию подходит и для выезда заграницу. Почему не видят разницы, когда сравнивают украинский биометрический заграничный паспорт (который не имеет никакого отношения, ни к паспорту-книжке, ни к ID-карте - это принципиально разные по назначению документы), с общегражданским белорусским?
Я считаю введение ID-карт совершенно не нужно и они бесполезны для граждан. Это чистый отмыв бабла и только. Как показывает пример соседей, можно и нужно было сразу выдавать новый украинский паспорт, на базе существующего бланка биометрического заграничного паспорта. Ведь он полностью позволяет вписать в него все те же самые данные, что и ID-карта.
Faceless написав: Я как раз читаю. Ни в Конституции, ни в приведенном законе не нашел ничего, что нарушалось бы этими паспортами. Ничего. Никакого "оскорбления чувств верующих", никакого ограничения прав по религиозным причинам. Потому не вижу ни оснований их менять, ни оснований заявлять, что-то нарушено. По правде говоря, и этот глупый цирк с отказами от ИНН "по религиозным причинам" притянута за уши популистами.
Давайте я объясню еще раз в чем. Отказ от ИНН по религиозным причинам в Украине узаконен. Законодательно прописано, что в случае отказа человека от ИНН, в налоговой ему должны поставить штамп в паспорте. И, только при его наличии после этого все сделки, где требуется ИНН можно будет совершать без ИНН - по серии и номеру паспорта. Где то встречал статистику, что в Украине отказников от ИНН более 200 тысяч. Из самых известных, если помните, был Арбузов - бывший глава НБУ
А теперь вопрос: куда в пластиковую карту поставить штамп, без которого отказаться от ИНН нельзя? То есть, по закону это сделать можно, но реализовывать это право технически, запретил Кабмин. То есть урезал законное право граждан, так как раньше это можно было сделать. Приведу простой и наглядный пример для понимания. Человек уже имеет отказ от ИНН. Имеет паспорт-книжку и соответственно штамп в нем, что вместо ИНН нужно использовать номер паспорта. Если он по любой причине (украли, потерял, повредил и т.п) будет вынужден заменить паспорт, то он не сможет получить полнофункциональный документ (и не факт, что без ИНН его дадут, ведь этот нюанс не оговорен). Так как там не будет ИНН (ведь его у человека нет) - без ИНН этот ID бесполезен при любых сделках, где нужен ИНН. И так как штампа, уведомляющего о том, что у человека отсутствует ИНН, там не поставить - человек автоматом ограничивается в любых сделках, где требуется ИНН. Получении медпомощи, соцпомощи, пенсий, пособий, да даже в сберкассе штраф за превышение скорости не примут. Прописав, совершенно незаконно ( Конституция Украины. Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Осуществление этого права может быть ограничено законом (*а не постановой кабмина) только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.) , этот бестолковый запрет, никто не потрудился учесть подобные нюансы и внести изменения в законы. Зачем? Правда? Подумаешь, пострадает пару сотен тысяч "холопов". Им на них нас.рать.
Вот это и есть самое настоящее "ограничение прав по религиозным причинам".
Попы придумали какую то хрень. Что инн нарушит тонкую душевную организацию пгмнутых. Попов нагнуть,кто будет умничать обложить налогом. Какого эти веруны пользуются поблажками? Пусть получают инн и не жужжат.