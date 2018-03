Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...

Додано: Сер 21 бер, 2018 23:17

EKO написав: borzol написав: А можно ли выехать через нашу границу с ID-картою,чтобЫ посетить Турцию с этой картой? А можно ли выехать через нашу границу с ID-картою,чтобЫ посетить Турцию с этой картой?

Ну писали что можно. Только в Турцию то и можно, даже Беларусь заворачивает. Ну писали что можно. Только в Турцию то и можно, даже Беларусь заворачивает.



Что мешает оформить загранпаспорт для поездок куда угодно? Это не так уж и дорого. Я не могу представить себе ситуацию когда человеку нужно выехать за границу, но у него нет денег на оформление заграна. Загран вроде 10 лет действует. Что мешает оформить загранпаспорт для поездок куда угодно? Это не так уж и дорого. Я не могу представить себе ситуацию когда человеку нужно выехать за границу, но у него нет денег на оформление заграна. Загран вроде 10 лет действует.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda