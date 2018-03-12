Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 07:55
brk01230 написав:
Кому вы здесь доказуете??? Нечего не выйдет. "Правильный" админ, правильные формучани
Факты? Зачем? Ведь вопрос по ИНН был поднят православными московского патриархата, вот если бы какие-то свидетелями еговы или бабтистами, тогда все бы говорили "как по европейским"...
Поддерживаю.
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