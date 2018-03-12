Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...

Додано: Чет 22 бер, 2018 03:54

Faceless написав:

Я как раз читаю.

Ни в Конституции, ни в приведенном законе не нашел ничего, что нарушалось бы этими паспортами. Ничего.

Никакого "оскорбления чувств верующих", никакого ограничения прав по религиозным причинам.

Потому не вижу ни оснований их менять, ни оснований заявлять, что-то нарушено.

По правде говоря, и этот глупый цирк с отказами от ИНН "по религиозным причинам" притянута за уши популистами. Я как раз читаю.Ни в Конституции, ни в приведенном законе не нашел ничего, что нарушалось бы этими паспортами. Ничего.Никакого "оскорбления чувств верующих", никакого ограничения прав по религиозным причинам.Потому не вижу ни оснований их менять, ни оснований заявлять, что-то нарушено.По правде говоря, и этот глупый цирк с отказами от ИНН "по религиозным причинам" притянута за уши популистами.

запретил

Осуществление этого права может быть ограничено законом ( *а не постановой кабмина ) только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.)

Давайте я объясню еще раз в чем.Отказ от ИНН по религиозным причинам в Украине узаконен. Законодательно прописано, что в случае отказа человека от ИНН, в налоговой ему должны. И, только при его наличии после этого все сделки, где требуется ИНН можно будет совершать без ИНН - по серии и номеру паспорта.Где то встречал статистику, что в Украине отказников от ИНН более 200 тысяч.Из самых известных, если помните, был Арбузов - бывший глава НБУА теперь вопрос: куда в пластиковую карту поставить штамп, без которого отказаться от ИНН нельзя?То есть, по закону это сделать можно, но реализовывать это право технически,Кабмин. То есть урезал законное право граждан, так как раньше это можно было сделать.Приведу простой и наглядный пример для понимания.Человекимеет отказ от ИНН. Имеет паспорт-книжку и соответственно штамп в нем, что вместо ИНН нужно использовать номер паспорта. Если он по любой причине (украли, потерял, повредил и т.п) будет вынужден заменить паспорт, то онсможет получить полнофункциональный документ (и не факт, что без ИНН его дадут, ведь этот нюанс не оговорен).Так как там не будет ИНН (ведь его у человека нет) - без ИНН этот ID бесполезен при любых сделках, где нужен ИНН. И так как штампа, уведомляющего о том, что у человека отсутствует ИНН, там не поставить - человек автоматом ограничивается в любых сделках, где требуется ИНН.Получении медпомощи, соцпомощи, пенсий, пособий, да даже в сберкассе штраф за превышение скорости не примут.Прописав, совершенно( Конституция Украины. Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания., этот бестолковый запрет, никто не потрудился учесть подобные нюансы и внести изменения в законы.Зачем? Правда? Подумаешь, пострадает пару сотен тысяч "холопов". Им на них нас.рать.Вот это и есть самое настоящее "ограничение прав по религиозным причинам".