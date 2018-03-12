Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...

EKO написав:

Давайте я объясню еще раз в чем.Отказ от ИНН по религиозным причинам в Украине узаконен. Законодательно прописано, что в случае отказа человека от ИНН, в налоговой ему должны поставить штамп в паспорте. И, только при его наличии после этого все сделки, где требуется ИНН можно будет совершать без ИНН - по серии и номеру паспорта.Где то встречал статистику, что в Украине отказников от ИНН более 200 тысяч.Из самых известных, если помните, был Арбузов - бывший глава НБУА теперь вопрос: куда в пластиковую карту поставить штамп, без которого отказаться от ИНН нельзя?То есть, по закону это сделать можно, но реализовывать это право технически, запретил Кабмин. То есть урезал законное право граждан, так как раньше это можно было сделать.