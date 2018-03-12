Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...
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EKO написав:Давайте я объясню еще раз в чем. Отказ от ИНН по религиозным причинам в Украине узаконен. Законодательно прописано, что в случае отказа человека от ИНН, в налоговой ему должны поставить штамп в паспорте. И, только при его наличии после этого все сделки, где требуется ИНН можно будет совершать без ИНН - по серии и номеру паспорта. Где то встречал статистику, что в Украине отказников от ИНН более 200 тысяч. Из самых известных, если помните, был Арбузов - бывший глава НБУ
А теперь вопрос: куда в пластиковую карту поставить штамп, без которого отказаться от ИНН нельзя? То есть, по закону это сделать можно, но реализовывать это право технически, запретил Кабмин. То есть урезал законное право граждан, так как раньше это можно было сделать.
Не штамп, а "відмітку". Вы серьено считаете, что на чипе, куда можно хз сколько всего засунуть, нельзя сохранить метку об отказе от ИНН? Максимум о чем можно говорить - что этот нюанс пока не разъяснен, но речи о невозможности реализации, и как следствие ограничения прав человека (в плане возможности пользоваться узаконенным отличным от ИНН идентификатором) нет. А уж тем более речи не идет об ограничении прав по религиозны мотивам или мировоззрению
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EKO написав:Отдельного гражданского загранпаспорта в Беларуси нет - он там универсальный.
Дискус ведь был про внутренний паспорт? Да? Тогда сравниваем: Гражданин Беларуси, по обычному паспортуможет если со страной есть безвизовое соглашение (а они там тоже есть, хоть и меньше чем с Украиной. Но это уже вопросы к работе МИДА, а не к документу) свободно въехать в такую страну, или получить визу прямо в обычный паспорт (т.к. он же и загран) и ехать куда надо.
Ему не нужно получать отдельный заграничный паспорт, тем более за плату.
Понятия подменяешь ты, ибо в Беларуси просто нет внутренних паспортов, всем сразу оформляется загранпаспорт (это и есть обычный) на 10 лет. Отличие Беларуси от многих других стран мира где нет внутренних паспортов только одно - загранпаспорт является основным удостоверением личности внутри страны.