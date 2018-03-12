Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...

А в ID значит можно только фото вклеить? Нельзя? Тогда к чему было ваше высказывание?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:07
А в ID значит можно только фото вклеить? Нельзя? Тогда к чему было ваше высказывание?
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