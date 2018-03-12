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Уряд заборонив видавати
внутрішні паспорти у вигляді...

Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:07

  lapay написав: Про закордонний.

А в ID значит можно только фото вклеить? Нельзя? Тогда к чему было ваше высказывание?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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